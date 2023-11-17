منصور السلطان



استطاع رجال شرطة نجدة حولي إلقاء القبض على وافدين يروجان الخمور المحلية في نطقة السالمية وبحوزتهما 126 بطل خمر محلي ومبلغ مالي يقدر بألف دينار.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» أنه خلال تواجد إحدى دوريات شرطة نجدة حولي عصر أول من امس في منطقة السالمية، تمت مشاهدة أشخاص ينقلون أكياسا سوداء اللون من سيارة ووضعها في سيارة أخرى، وبعد التوجه لهم لاذوا بالفرار، فتم اللحاق بهم والإمساك بشخصين تبين انهما وافدان وبتفتيش الأكياس عثر على 126 بطل خمر محلي والعثور على مبلغ ألف دينار.



خلال التحقيق مع المتهمين اعترفا بأنهما يقومان بتصنيع الخمور المحلية في الشقة ومن ثم بيعها على زبائنهما، وأنهما كانا خلال ضبطهما ينقلان الخمور تمهيدا لترويجها على الزبائن، وأن المبلغ المضبوط قيمة بيعهما لكمية من الخمور قبل ضبطهما.



وعليه، تم تحريز المضبوطات وإحالتهما إلى الجهة المختصة.