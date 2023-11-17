بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس أنه تم تركيب 223 إعلانا للحملة التوعوية للمخيمات الربيعية لموسم البر 2023 - 2024 في جميع المحافظات.



وقال م.الدبوس في تقرير الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: يسرنا أن نحيطكم علما بالأعمال المنجزة من قبل شركات إعلانات الطرق المتعاقدة مع بلدية الكويت بشأن تركيب إعلانات الطرق مقاس 120 × 180م الموبي بشأن الحملة التوعوية للمخيمات الربيعية لموسم 2023 - 2024، تركيب عدد 102 مجموع إعلانات الحملة التوعوية موزعة على شوارع ثلاث محافظات: محافظة حولي 46 إعلانا مقاس موبي، محافظة الفروانية 24 إعلانا مقاس موبي، محافظة الأحمدي 32 إعلانا مقاس موبي، كما تم تركيب عدد 17 إعلانا مجموع إعلانات الحملة التوعوية موزعة على شوارع محافظة الجهراء، بالاضافة الى مبادرتهم بتخصيص شاشة تلفزيونية في المحافظة لعرض فيديو مرئي للحملة بمحافظة الجهراء.



إضافة الى تركيب عدد 22 إعلانا مجموع إعلانات الحملة التوعوية موزعة على شوارع محافظة مبارك الكبير.



وتركيب 42 إعلانا مجموع اعلانات الحملة التوعوية مقاس موبي موزعة على شوارع محافظة العاصمة.



بالاضافة الى مبادرة الشركة بتركيب عدد 40 إعلانا مقاس ميغا في المحافظة.