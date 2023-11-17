نظمت إدارة العلاقات العامة في البلدية بالتنسيق والتعاون مع إدارات السلامة وفرقها الرقابية حملات ميدانية لمتابعة اعمال السلامة.



وانطلقت اولى الحملات يوم الخميس الماضي في إطار عمل فرق ادارات السلامة في المحافظات للكشف على مدى الالزام في اشتراطات لائحة السلامة وكانت أول جولة تفتيشية في محافظة الجهراء برئاسة مدير ادارة السلامة م.حمود المطيري اثناء جولة ميدانية اسفرت عن 293 تنبيها وتحرير محاضر مخالفات لعدم الالتزام بأنظمة السلامة.



من جانبها، كثفت إدارة السلامة فرع بلدية محافظة الاحمدي الجولات التفتيشية برئاسة مدير الإدارة م. خالد العتيبي ومراقب عام متابعة أعمال السلامة م.برغش العجمي، وبضرورة تطبيق إجراءات وشروط السلامة قامت جميع المراكز التابعة لإدارة السلامة بفرع المحافظة بتنفيذ عدة جولات ميدانية على جميع المناطق التابعة لمحافظة الاحمدي للتأكد من مدى الالتزام بشروط واجراءات السلامة. واسفرت الجولات الميدانية عن تنبيه 280 قسيمة لعدم وضع حاويات أنقاض البناء واتخاذ الاجراءات القانونية الى جانب تحرير محضر مخالفة بحق 9قسائم لم تقم بتعديل الوضع المخالف لشروط ولوائح السلامة.