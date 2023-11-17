قول «هذا صنع الله»



ما حكم قول «هذا صنع الله» للمطر والسحاب؟



٭ لا بأس في ذلك، فهذا من باب الإخبار، فأنت لا تقول إن من أسماء الله الصانع، لكن لما تقول: هذا صنع الله، هذا خلق الله، فهذا من باب الإخبار، كما قال تعالى: (هذا خلق الله) لقمان: 11. فليس من اسماء الله الصانع، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، أي لا تثبت ألا بدليل أو نص من الكتاب أو السنة، وليس من أسماء الله: القديم. المنتقم، الصانع، فالبعض يعتقد أنها من أسماء الله، وهي إما أن تكون صفات أو من باب الإخبار، كقولك السحاب والجبال والمطر صنع الله، فهذا جائز، ولا بأس في ذلك، والله أعلم.



قضاء سنن الرواتب



هل تقضى السنن الرواتب كلها أم سنة الفجر فقط؟



٭ تقضى السنن الرواتب كلها، بشرط أن يوجد عذر في القضاء، ودليل ان النبي لما فاتته سنة الظهر البعدية لانشغاله بأحد الوفود يعلمهم الاسلام، قضاها بعد العصر، فعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان: «إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها» أخرجه الترمذي، وهذا ممن له عذر، أما إنسان يقصر ويتأخر، ثم يقضي، فهذا ليس له قضاء، لأن النبي علق قضاء الرواتب على النسيان او النوم، فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام يقصر ويتأخر، ثم يقضي فهذا ليس له قضاء» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره، أو نسيه، فليصلّه اذا ذكره» اخرجه ابو داود، فمفهوم الحديث أن من لم ينس أو ينم عنه، وبالأحرى من لا عذر له فلا يقضيه، والله أعلم.



صحة حديث: لا تمارضوا فتمرضوا



ما حكم صحة حديث: لا تمارضوا فتمرضوا؟



٭ هذا لا يصح، لكن قد يكون معناه صحيحا، فهذا من باب استدعاء البلاء، فبعض الناس للأسف يتكرر منه أخذ الأدوية والعلاج من الدولة من دون ان يكون مريضا او فيه شيء، فهذا محرم من وجوه، الأول: ان فيه كذبا. الثاني: ان فيه استباحة المال العام بغير حق، والمال العام اسوأ من المال الخاص، فالمال الخاص سهل ان تتحلل منه فكيف ستتحلل من ملايين الاشخاص، فالقضية ليست سهلة، الثالث: ان فيه استدعاء البلاء فالله اكرمك بالعافية ثم تنسب لنفسك مرضا ليس فيك.



إعطاء ابن الأخ المريض من الزكاة



ابن أخي مدين، وعنده عملية تكلفتها ثلاثة آلاف دينار، ما حكم إعطاء ابن الأخ المريض من الزكاة لقيامه بهذه العملية؟



٭ يجوز اعطاء المريض من مال الزكاة بشروط، الأول: ألا يكون هناك علاج مجاني يقدم له، فإذا كانت الدولة تقدم له العلاج بدون مقابل فلا يجوز اعطاؤه من الزكاة، الثاني: ان يكون فقيرا او مسكينا او غارما. الثالث: ان يكون في الضرورات: إذا تأخر فيه أو تركه يتضرر الشخص، فإذا كان في غير ذلك كتقويم الأسنان مثلا فلا يجوز، والله أعلم.