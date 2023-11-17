عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «.. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» .



في هذا الحديث الشريف جملة من الفوائد منها:



1 - التحذير الشديد من البدع: وهي المحدثات في الدين التي لم يشرعها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.



2 - البدع كلها ضلالة.



3 - الرد على زعم أن في الدين بدعة حسنة، أو قسّم البدع إلى حسنة وسيئة، أو قسمها خمسة أقسام: محرمة ومكروهة ومباحة وواجبة ومندوبة.



4 - المرجع في أحكام الدين وما يشرع وما لا يشرع إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتركا.