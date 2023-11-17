اهتم السلف الصالح بتربية أولادهم قولا وعملا وممارسة ومتابعة، مهتدين في ذلك بسيرة خير الناس جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في التربية الاخلاقية حين طلب من الآباء مراقبة أولادهم مراقبة عاقلة، كما يقومون المعوج من سلوكهم ويصححون الخطأ من مفاهيمهم وتصوراتهم. لذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الزموا أولادكم واحسنوا أدبهم» اخرجه الترمذي، بل اضفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدسية عظيمة لعمل الأب التربوي تجاه ابنه بما رتب من الأجر العظيم للأب المربي، اذ تجاوز أجر المُربي الهبات والصدقات التي يدفعها للفقراء، فعن جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لان يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع»، فتربية الابناء خاصة في مرحلة الطفولة امر شديد الاهمية يحتاج الى اسس صحيحة تتبعها الأمهات والآباء ليصبح اطفالهم اسوياء بدون اي مشاكل او تعقيدات، واما التربية الحديثة التي تهتم بالنظام والعقاب والروتين عند تربية الاطفال وتتبع اساليب خاطئة في التعامل مع الطفل، مما يجعلها تفقد المتعة الحقيقية في التواصل والتعامل معه، ويفقد الطفل الامان والراحة الحقيقية مع والديه، فتربية الاطفال امر مهم لخلق اجيال اسوياء واصحاء نفسيا وجسديا. فعلى الأم والأب التحدث والاستماع لاطفالهم في مختلف الموضوعات التي تناسب اعمارهم لخلق شخصية متحدثة وقوية وصاحبة رأي، مع متابعتهم ومراقبة ما يشاهدونه في التابلت والتلفاز والالعاب والافلام وغيرها من الأمور، فكل خطوة من خطوات الطفل تحتاج الى متابعة.