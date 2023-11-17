الأسرة هي المحضن الأساسي الذي يتلقى فيها المربّى أهم القيم والآداب الإسلامية

الأمة صاحبة الرسالة الإسلامية تربي الصغار بالتربية والتعليم ليكونوا ورثة صالحين ومصلحين

وعي المُربي ومهارته لغرس القيم بوسائل مبتكرة لا يأتيان إلا بالعلم والتعلم والقدوة





أكد د.سالم الحسينان أن مما أوقع كثيرا من الناس فيما وقعوا فيه من معاص وفتن وانحرافات أخلاقية وقيمية هو الجهل الذي يعتبر أكبر عدو للإنسان، وشرح معنى القيم وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، وتناول في حواره دور القيم في حياة الأفراد ودور المُربي في غرس القيم وتحدث عن دور المسجد والبيت والمدرسة فلنتعرف أكثر على أهمية القيم من خلال تلك السطور:



ضعف الوازع الديني من أهم التحديات القيمية التي تعاني منها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية فما السبب في ذلك؟



٭ الجهل بالقيم أوقع كثيرا من الناس فيما وقعوا فيه من معاص وفتن وانحرافات اخلاقية وقيمية وضعف في الدين، فالجهل هو اكبر عدو للإنسان وصدق من قال: يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه، فالإنسان عندما يكون جاهلا بما يجب عليه من امور دينه ودنياه لا يمكن ان يتصرف تصرفا صحيحا، ولا يمكن كذلك ان يعرف مواطن الخلل والزلل، فهو في هذه الحالة يتصرف حسبما يملي عليه هواه ونفسه الأمارة بالسوء.



وما أهمية القيم؟ وما معناها؟



٭ تعتبر كلمة «القيم» من المصطلحات الشائعة في الاستخدام، كما انها كثيرة الجريان على ألسنة التربويين والمصلحين وهذا يوحي بأهمية ما ينطوي تحت لواء هذه الكلمة من معان سامية ومضامين راقية، ومعنى «القيم» في اللغة: القيمية، والقيمة جمع قيم بكسر القاف، وهي الاستقامة والاعتدال، أما اصطلاحا، فتعرف القيم بأنها مجموعة من الأخلاق التي تصنع نسيج الشخصية الإسلامية وتجعلها متكاملة وقادرة على التفاعل الحي مع المجتمع وعلى التوافق مع اعضائه والعمل من اجل النفس والأسرة والعقيدة وبتعريف أيسر فإن القيم هي مجموعة من الأخلاق الفاضلة التي اعتمدت على التربية الاسلامية في توجيه السلوك البشري للقيام بكل عمل أو قول يدل على الخير بحيث تتضمن هذه القيم اهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع.



كيف ترى أهمية القيم في حياة الأفراد والمجتمع؟



٭ القيم تسهم في بناء أفراد يتسمون بالسلوكيات والصفات الجيدة مثل المثابرة على العمل والتميز والنجاح بعيدا عن الصفات السلبية وغير الجيدة، وبالتالي تلعب القيم دورا مهما في تكوين الشخصية الإنسانية ورسم أهم معالمها وفق معيار صحيح، والقيم تعطي للفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه وتمنحه القدرة على التكيف والتوافق الإيجابيين، وتحقق الرضا عن النفس للتجاوب مع الجماعة في مبادئها وعقائدها. كما ان للقيم دورا مهما في حياة الأفراد، فلها دور أهم في حياة الأمم والشعوب ولا ريب في ان المجتمع الإنساني مجتمع تحكمه معايير في تعامله وعلاقاته مع الآخرين بحيث تشكل هذه المعايير مجموعة من القيم الناظمة للأقوال والأفعال والمواقف والقرارات والتي تظهر أهميتها من خلال مساعدة المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه، كما ان القيم تحفظ للمجتمع بقاءه واستمراريته وتماسكه، فتحدد له الأهداف ومثله الأعلى ومبادئه الثابتة والمستمرة، كما ان القيم تحفظ هوية المجتمع وتميزه، وأيضا تسهم القيم في بناء مجتمع متماسك وقوي يستطيع مواجهة التهديدات الخارجية، كما تعمل على إعطاء النظم الاجتماعية أساسا إيمانيا وعقليا يصعب زعزعته او اقتلاعه، والقيم تقي المجتمع من الأنانيات المفرطة والنزاعات والأهواء والشهوات الطائشة التي تضرب في عمق وحدته.



ما ضوابط غرس القيم؟



٭ عملية غرس القيم تحتاج الى تربة خصبة تنمو بها القيم الصالحة التي يتعهدها المربي لمتابعة نمو وبناء القيمة بوسائل شتى وعناية فائقة، ولكي ننجح في غرس القيم لابد أن نضع أمام أعيننا أولويات وضوابط يجب استحضارها وتمثلها ونحن نغرس القيم في النفوس، ومن هذه الضوابط: وعي المربي بالقيمة المراد غرسها حتى تكون قدوة حسنة للمربي، والأمر الثاني ان يمتلك المربي المهارة الكافية لغرس القيم بالوسائل المبتكرة، أيضا لابد ان تكون القيمة مناسبة للمرحلة العمرية وأن تتعدد الوسائل أثناء التربية والغرس، فيحتاج المربي أيضا الى وسائل متنوعة ليخاطب ثلاثية الوعي البشري من المعارف والوجدان والسلوك، لا أن يخاطب المربى بوسائل تنمي لديه الجانب المعرفي، ونجد أن الله تعالى قد ربط بين القيم والعبادات، ونوع في العبادات لتنوع وسائل تلقي القيم وغرسها، فمثلا: الصلاة تنهى عن الفحشاء، فإذا نجح المربي في غرس المعرفة العقلية وهذا الربط التعبدي القيمي، تولد لدى المربي الاستشعار بالصلة بين العبد وربه، وأن اللسان الذي يخاطب رب العزة في الصلاة، لابد أن يتنزه عن الفحش في القول والسلوك، فينتج عن ذلك دافع قوي للتماسك بالقيمة، وكذلك الحال في التقوى في الصوم والتكافل في الزكاة وغيرها من العبادات التي راعى فيها الشارع الأبعاد الثلاثية للجنس البشري.



وما أثر البيئة التي يعيش فيها المُربى؟



٭ هي بمنزلة التربة التي تغرس فيها بذرة القيم وتؤثر في بلورة بناء الشخصية، لأن المُربى سرعان ما يتطبع بطابع تلك الأوساط التي يتردد إليها، ويكتسب صفاته من عقائد وسلوكيات وأعراف وثقافات، وكلما كانت البيئة صالحة كان ذلك أفضل للنمو السليم وبناء القيمة بشكل أيسر. وأهم البيئات التي تسهم في غرس القيم هي الأسرة، فهي المحضن الأساسي الذي يتلقى فيه المُربى أهم الفضائل والقيم والآداب الإسلامية من الأب والأم والإخوة.



وما أثر المسجد والمدرسة في غرس القيم؟



٭ مكانة المسجد في المجتمع الإسلامي مكانة عظيمة في غرس القيم الفاضلة والحماية من الشهوات والإغراءات الزائفة، وما أقصده هنا بالمسجد هو المكان المخصص للأذان وإقامة الصلوات الخمس، وإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات والحلقات العلمية والمعرفة، وما جرى مجراها ودار في فلكها، وقد وضع المسجد باعتباره اللبنة الأولى ونواة المجتمع الإسلامي وأهم ركائزه الثابتة على مر العصور، بحيث لا يقتصر دوره على أداء الشعائر التعبدية المحضة فقط، كالصلاة والذكر والدعاء، بل يمكنه أيضا غرس القيم في نفوس الناشئة.



أما المدرسة فهي مؤسسة اجتماعية تقصد تعليم الأبناء وتربيتهم وتزويدهم بالثقافات والتراث العلمي المعرفي والتربية في المدرسة من أجل دعم نظرية الحياة للأمة، تلك الأمة صاحبة الرسالة الإسلامية التي يجب أن تقوم على الصغار بالتربية والتعليم ليكونوا ورثة صالحين ومصلحين، ويمكن للمدرسة أن تؤدي دورها التربوي التعليمي في غرس القيم من خلال الجهات المسؤولة ذات الصلة المباشرة بالمتعلم (المُربى) وهي مديرية المناهج والإدارة التربوية والعنصر الفعال والقلب النابض للعملية التعليمية ألا وهو الأستاذ.