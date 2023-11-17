عندما استتب للحجاج أمر العراق، أقام لنفسه قصرا، وعندما انتهى من بنائه طلب من الناس الخروج إليه لرؤيته، فلما وصل الخبر إلى الحسن البصري وجد أهل العراق يطوفون بقصر الحجاج معجبين بجماله وحسن تصميمه، فقال: «لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الناس، فوجدنا أن فرعون قد شيد أعظم مما شيد، وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون، وآتى على ما بنى وشيد… ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه، وأن أهل الأرض قد غروه». فأخذ يفضح الحجاج بأبشع الألفاظ، حتى إن الحاضرين قد أشفقوا عليه من الحجاج.



جاء الحاج وقد استشاط غضبا مما قاله الحسن، ثم نادى على السياف، ودعا الجلاد فحضر بين يديه، ثم أعطى أمره إلى الشرطة بإحضار الحسن، وجاء الحسن وشفتاه تتحركان بكلمات لا يعيها من حوله، وتوجه إلى الحجاج في عزة نفس. فما إن رآه الحجاج حتى قال له في مهابة ووقار لا يصدقان: «ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا»، حتى أجلسه على مجلسه وسط دهشة عارمة من الحاضرين. ثم بدأ يوجه إليه الأسئلة فيما يحير ويحتاج إلى علم وفقه، والحسن يجيبه في كل ما يسأل بما لديه من سعة علم وفضل، فما كان من الحجاج إلا أن قال له: «أنت سيد العلماء يا أبا سعيد»، ثم قام فطيب له لحيته بأغلى أنواع الطيب وودعه.



فلما خرج الحسن وجد الحاجب خلفه ينادي عليه قائلا: «يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، وأني رأيتك عندما أقبلت، ورأيت السيف والنطع، حركت شفتيك فماذا قلت؟. فتبسم الحسن له وقال: «لقد قلت: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم».