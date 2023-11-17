عبدالعزيز الفضلي



ترأست وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان اجتماع اللجنة العليا لدراسة ومتابعة مشروعات الخطة الإنمائية لوزارة التربية للعام 2023/2024 في مكتبها بديوان عام الوزارة.



وتم في الاجتماع مناقشة مشاريع الخطة الإنمائية لوزارة التربية بحضور رؤساء ومديري المشاريع لدراسة التحديات والبحث عن حلول لتسهيل تنفيذها.



ودعت الحمدان إلى عقد اجتماعات دورية للوقوف على مستجدات الخطة الإنمائية لتسريع وتيرة نسب الإنجاز فيها ووضع خطة عمل واضحه للتنفيذ.



حضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف فيصل الجطيلي، وممثلي عن الوكيل المساعد للشؤون المالية وأعضاء من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.