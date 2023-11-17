ضمن فعاليات برنامج التوعية inreach بكلية طب الأسنان للفصل الدراسي الأول، استضافت الكلية 90 طالبا وطالبة من رياض الأطفال بالمدرسة الأمريكية العالمية UAS، وذلك في عيادات الكلية الكائنة بالحرم الطبي في منطقة الجابرية، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة السنة السادسة والسابعة.



وقالت مسؤولة البرنامج والأستاذ المشارك بقسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور بالكلية د.إيمان بهبهاني ان البرنامج يشمل مجموعة من الأنشطة التعليمية الهادفة إلى خلق التوعية الصحية عند الأطفال، من خلال تعريفهم بأهمية الغذاء السليم وأنواع الأطعمة المفيدة والصحية التي تحافظ على سلامة وقوة الأسنان، وتجنب الأطعمة الضارة لصحة الفم، موضحة ذلك باستخدام ألعاب ومجسمات تعليمية لتسهيل وصول المعلومة للأطفال.



وذكرت أن البرنامج يهدف إلى تعريف الصغار على كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان من خلال شرح الطريقة العلمية الصحيحة لتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بطريقة مبسطة، حيث يقوم كل طالب وطالبة بالتطبيق العملي على أسنان المجسم الطبي بالإضافة إلى تعريفهم محتويات عيادات الأسنان بطريقة شيقة لكسر حاجز الخوف والرهبة عند بعض الأطفال، مختتمة حديثها بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وللمستشفى الدولي الذي ساهم بتقديم الهدايا لطلبة رياض الأطفال.