ضمن سلسلة ريادة الأعمال والابتكار في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت قدم عضو هيئة التدريس في قسم الإدارة والتسويق بالكلية د.نواف العبد الجادر الجلسة الحوارية الثانية، حاور فيها الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة دبدوب سليمان العنجري والشريك المؤسس ومدير التسويق أحمد الشايع، برعاية من الهيئة العامة للشباب وبتنظيم من نادي الإدارة والتسويق، بحضور طلبة الكلية.



في بداية الجلسة أعرب العنجري والشايع عن سعادتهما بتقديم هذه الجلسة، مستعرضين مسيرتهما الشخصية، والتجارب التي مرا بها في بدايتهما من النجاح والفشل التي ساهمت في نهاية المطاف إلى نجاح مشروع دبدوب.



وأوضح الشريكان العنجري والشايع فكرة دبدوب والغرض منها وكيفية نجاحها، مبينين أنها فكرة اعتمدت على التسويق الداخلي للعوائل في اختيار البضائع ومواصفاتها التي تناسب رغبة الأطفال في الألعاب المطلوبة من السوق لتوفير الوقت.



وأكد العنجري والشايع أن نجاح أي مشروع يعتمد على الإصرار وكيفية التعامل مع الموردين والتركيز على آخر مستحدثات السوق والذوق العام، إضافة إلى الاستثمار الداخلي والخارجي من بعض الشركات والبنوك الذي يساعد على زيادة حجم رأس المال، مما يسهم في الخروج من السوق المحلي إلى الدولي.



وأشارا إلى أهمية اختيار الشريك ودور الشريك، وأن يكون التفاهم بالشراكة واضحا لأنه سلاح ذو حدين، وذلك لتجنب العواقب وللمساعدة في حفظ العلامة التجارية، منوهين بأن ريادة الأعمال تتطلب السرعة والابتكار، فقد كانت المدة الزمنية لقياس نجاح مشروع دبدوب 6 أشهر وبالإصرار والتحدي تم الوصول إلى الرقم المطلوب.



وفي الختام تم فتح باب النقاش لاستقبال أسئلة الطلبة.