ترأس القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د. أحمد عبدالله المخيال الاجتماع الثاني لمجلس كلية الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2023 ـ 2024، بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية.



ومن البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والمدرجة في جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق بتاريخ 16-10-2023، ومناقشة مذكرات التخطيط والتطوير: مذكرة بشأن الأطروحة المبنية على الأوراق العلمية المنشورة، ومناقشة مذكرات الشؤون الأكاديمية: مذكرة بشأن برنامج ماجستير العلوم في الإدارة العامة التابع لمجال العلوم الإدارية، ومذكرة بشأن التعديل على صحيفة تخرج برنامج ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية، ومذكرة بشأن التعديل على صحيفة تخرج برنامج ماجستير التربية في أصول التربية بمجال التربية، ومذكرة بشأن التعديل على صحيفة تخرج برنامج ماجستير الآداب في التاريخ بمجال الآداب، ومذكرة بشأن احتساب الإشراف على أطروحات ورسائل طلبة الدراسات العليا ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.