قال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تأثرت بحالة جوية مطرية بدأت منذ صباح اليوم الأربعاء على المناطق الغربية وتقدمت إلى المناطق السكنية الوسطى خلال الساعات القليلة الماضية بكميات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة وكانت غزيرة على بعض المناطق.



وأضاف القراوي في تصريح لـ «كونا» إن أعلى كمية أمطار تم تسجيلها كانت في منطقة السالمية، حيث بلغت 38 ملم، تلتها الجابرية بـ 28 ملم ثم كيفان بمعدل 26 ملم والرميثية والسلام 16 ملم لكل منهما في حين بلغت في منطقة الصديق 7.12 ملم والعبدلي 2.14 ملم ثم الصابرية بـ 3.7 ملم وحطين 6.6 ملم والأبرق 6.5 واللياح 4.5 ومطار الكويت 7.3 والنسيم 3 ملم والرابية وأبو الحصانية 8.2 ملم والقصور 3.2 ملم.



وأوضح القراوي أنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار حتى فجر يوم الجمعة على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحيانا.



وأكد ضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة وعبر التطبيق الرسمي الخاص بها على الهواتف النقالة، خصوصا أثناء التقلبات الحوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية حال إصدارها.