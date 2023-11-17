القاهرة - خديجة حمودة ووكالات



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهات المعنية بسرعة التنسيق، لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة.



وفى سياق متصل، قالت مصادر مصرية مطلعة لموقع «اليوم السابع» المصري إن هناك اتصالات مكثفة تجريها الدولة المصرية لنقل الأطفال حديثي الولادة من مستشفيات قطاع غزة إلى مصر، حفاظا على حياتهم.



كما تكثف الدولة المصرية تحركاتها واتصالاتها مع جميع الأطراف بهدف الإفراج عن المحتجزين داخل قطاع غزة، وكذلك سرعة الإفراج عن الأسرى.



وفي سياق متصل، وجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الشكر للرئيس السيسي على استجابته ونقله إلى أحد المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية.



وفي إطار ما تقوم به مصر من جهود مكثفة لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني مما يعانيه من دمار وحصار، نجحت الجهود المصرية في الوصول إلى الطفل الفلسطيني الذي وجه رسالة إلى الرئيس السيسي لتقديم العلاج له، حيث تتكامل هذه الجهود مع ما تقوم به مصر لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني.



واستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وصل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر وتقديم الإسعافات الأولية له.



وكان الرئيس السيسى، استجاب لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى.



إلى ذلك، قال دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، إن مليون و800 ألف فلسطينيي بقطاع غزة أصبحوا بدون مأوى وبدون مياه وكهرباء وطعام وشراب ووقود.



وأضاف في تصريحات صحفية خلال جولة تفقدية قام بها امس لمتابعة وصول المصابين الفلسطينيين بمعبر رفح بحسب «اليوم السابع»: «أننا نحمل رسالة شكر من الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس إلى الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور الكبير الذي تبذله مصر في احتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء».



وأكد ضرورة وقف الحرب علي قطاع غزة بشكل فوري دون قيد أو شرط وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والوقود والأدوية وعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية والقدس وفتح أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية طبقا لحدود 67 وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرار الأمم المتحدة، حيث ان من حق الشعب الفلسطيني العيش في دولة مستقلة ذات سيادة كاملة.



وقال إن آلة الحرب الإسرائيلية تسببت في سقوط 50 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض المنازل التي تهدمت 70% منهم من النساء والأطفال، فإسرائيل دمرت 42 الف منزل بجانب تدمير البنية التحتية، وأن مليون و800 الف فلسطيني أصبحوا بدون مأوي وبدون مياه وكهرباء وطعام وشراب ووقود.



وتابع: «قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة وتدمير ممنهج للبنية التحتية بحيث أصبح منكوبا، وكل قطاع غزة منكوب شماله وجنوبه».



وأشار إلى تعرض غزة لـ 8 حروب منذ عام 2006 وفي كل مرة تتدخل مصر لوقف هذه الحروب وحقن الدماء من أجل الشعب الفلسطيني، فالحرب الجارية حاليا هي انتقام إسرائيلي من الشعب الفلسطيني وما تسوقه إسرائيل من ذرائع كلها واهية.



وأضاف: «مصر هي البوابة الوحيدة لقطاع غزة علي العالم، فهناك 13 ألف طالب فلسطيني يدرسون في مصر نصفهم من قطاع غزة، وهناك تجار يفدون إلى مصر لعقد صفقات تجارية بخلاف الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أخرى»، لافتا إلى رفض الشعب الفلسطيني لمخطط التهجير.