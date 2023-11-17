الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية «الدوحة 2024»، وبطولة الماسترز للألعاب المائية «الدوحة 2024»، عن طرح باقات سفر للمشجعين القادمين من أنحاء العالم لحضور المنافسات، مع تبقي 100 يوم على انطلاق بطولة الماسترز.



وحسب المنظمين، فإن باقات المشجعين تأتي بالتعاون مع شركة الوجهة المحلية التابعة للخطوط الجوية القطرية «اكتشف قطر- Discover Qatar».



وتشمل تذاكر سفر ذهابا وعودة على متن الخطوط الجوية القطرية بأسعار تنافسية، ومجموعة من الفنادق ما بين فئات 3 و4 و5 نجوم، إضافة إلى رحلات داخلية تتيح للمشجعين اكتشاف أهم الوجهات السياحية في قطر، فضلا عن باقة اختيارية للتنقل بين المطار والفندق.



وتقام البطولة في مجمع حمد للرياضات المائية خلال الفترة من 2 فبراير 2024 حتى 18 منه.



وكانت اللجنة المنظمة أعلنت عن فتح باب شراء التذاكر لبطولة العالم للألعاب المائية، حيث يتنافس أكثر من 2500 رياضي في 6 رياضات مائية مختلفة، هي: السباحة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء، والسباحة الاستعراضية، والسباحة في المياه المفتوحة.



من جانب آخر، أقامت مؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» بالتعاون مع المنصة الرقمية العالمية شركة تيك توك ورشة عمل لشركات الأندية، في مقر المؤسسة ببرج البدع، بحضور ممثلي «تيك توك» محمد حرب رئيس قسم الرياضة والألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونبأ الدباغ مديرة شراكات المحتوى الرياضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المسؤولين الإعلاميين وممثلي شركات الأندية.



وتضمنت ورشة العمل عرض أبرز الخدمات الرقمية والتكنولوجية التي تقدمها شركة تيك توك للمتابعين ورواد المنصة، وكذلك التعرف على آخر المستجدات والتحديثات وكيفية الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى شرح عن استخدام المنصة في الترويج للأحداث والفعاليات والمباريات.



كما تم التركيز على كيفية مساعدة شركات الأندية حول أفضل الطرق والوسائل لاستخدام المنصة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والخاصة بالترويج للمباريات والفعاليات والمحتوى والفيديوهات التي يتم نشرها، كذلك مساعدتهم في توثيق الحسابات الرسمية.