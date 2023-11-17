القاهرة ـ خلود أبوالمجد



أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن عرض فيلم «شماريخ» في المهرجان ضمن برنامج «روائع عربية» وذلك يوم 1 ديسمبر المقبل بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج، ومن المرجح أن يبدأ عرض الفيلم في سينمات الدول العربية بدءا من 7 ديسمبر، مع عرض خاص آخر للفيلم في دبي يوم 5 ديسمبر، قبل الاستعداد لعرضه في السينمات المصرية يوم 14 ديسمبر.



فيلم «شماريخ» من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي وآدم الشرقاوي ومصطفى درويش ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.



ويحكى فيلم «شماريخ» في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.