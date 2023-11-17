استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، حيث تناول البحث في آخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية وشؤونا تربوية.



كما استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري حيث جرى عرض للمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة وشؤونا إعلامية.



وعرض الرئيس بري الأوضاع الاقتصادية وتوافر الرغيف مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي تحدث بعد اللقاء قائلا: دائما اعتدنا زيارة دولة الرئيس لإطلاعه على الوضع الاقتصادي وظروف البلد وزيارتنا هي لوضعه بنتائج زيارتنا لدولة قطر ومشاركتنا في افتتاح الجناح اللبناني في «إكسبو قطر»، إضافة الى وضعه في أجواء الزيارة التي سنقوم بها مع وفد وزاري مع وفد اقتصادي لدولة قطر للقاء عدد من الوزراء وهيئات من الاستثمار والقطاع الخاص، وأخبرناه بمدى أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها وهي تعطي نافذة أمل، الرئيس بري وافقنا الرأي بأن الحركة الخارجية في هذه المرحلة هي مهمة جدا.



وأضاف: كما أطلعنا دولة الرئيس على موضوع الأمن الغذائي الذي نحن جميعا معنيون به بشكل مباشر خاصة توافر كميات الطحين والقمح لصناعة الخبز التي تسير بشكل كامل من دون أي تأخير وتمويلها متوافر حتى العام القادم إن شاء الله.



وختم: كما أخبرناه اننا نحمل معنا رسالة الى دولة قطر لإمكانية البحث معها في دعم اعادة إعمار الإهراءات في بيروت وطرابلس والجنوب.