

بيروت ـ داود رمال



قامت مجموعة من النازحين السوريين في منطقة صور جنوب لبنان، ببناء مخيم كبير لهم على مساحات كبيرة من الأملاك العامة بالباطون والحديد، مستفيدين من الظروف الراهنة في الجنوب وترك المواطنين لمدنهم وبلداتهم وقراهم بسبب القصف الذي يتعرضون له.



وبعد توجيه أكثر من إنذار لهؤلاء بضرورة اخلاء المخيم الذي شيدوه في محلة شارنيه ـ صور، بالقرب من البرج الشمالي، إلا أنهم رفضوا تنفيذ الأمر.



وعلى الأثر، قامت دوريات من أمن الدولة ـ مكتب صور، بعمليات دهم للمخيم، وهدم المنشآت المقامة، وألزموا سكانه بتركه، بعد أخذ إشارة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.



الى ذلك، أشار مصدر أمني لـ«الأنباء» الى أن بعض «النازحين السوريين في منطقة الجنوب يستفيدون من الظروف الأمنية لخلق أمر واقع عبر محاولة إقامة تجمعات سكنية، الأمر الذي استدعى المتابعة الأمنية تحسبا واحترازا».