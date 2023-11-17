أنذرت إسرائيل المدنيين بمغادرة أربع بلدات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة مما زاد المخاوف من توسع حربها إلى المناطق التي سبق وأبلغت الفلسطينيين قبل ذلك أنها آمنة ودعتهم الى النزوح اليها، وذلك بالتزامن مع إعادة اقتحام مستشفى الشفاء واستمرار قصفها المكثف والمعارك العنيفة على الأرض مع حركة حماس داخل القطاع.



وأمــرت منشـــورات أسقطتها طائرة إسرائيلية المدنيين بمغـادرة خزاعــة وعبســان وبنـي سهيلا والقرارة على المشارف الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب القطاع. وتلك البلدات يسكنها إجمالا أكثر من مائة ألف نسمة وقت السلم لكنها تؤوي حاليا أعدادا إضافية تقدر بعشرات الآلاف ممن فروا من مناطق أخرى.



وجاء في المنشورات «من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء أماكن سكنكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة».



وتقع مدينة خان يونس في النصف الجنوبي من قطاع غزة الذي لجأ إليه عشرات الآلاف من النازحين من الشمال بعد تهديدات بالهجوم، وانتقلوا الى العيش في المدارس والخيام فيها مما تسبب في اكتظاظ شديد وسط نقص في الغذاء والمياه.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن أكثر من 1.6 مليون شخص من أصل 2.4 مليون في غزة أصبحوا نازحين داخليا، بما في ذلك حوالي 813 ألف نازح يقيمون فيما لا يقل عن 154 ملجأ تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في وسط وجنوب القطاع الذي يشهد اكتظاظا شديدا في ظل ارتفاع قياسي لأعداد النازحين، بحسب الأمم المتحدة.



إلى ذلك، عاود جيش الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد ساعات من الانسحاب منه.



واطلق المحاصرون في داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة مناشدات طالبوا فيها بتأمين خروج آمن وفك الحصار عن المجمع، مؤكدين أنه «لا غذاء ولا مياه ولا كهرباء والمرضى في خطر» حسبما نقلت عنهم قناة «العربية».



كذلك وجهت وزارة الصحة التابعة لحماس «نداء استغاثة» قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي «اقتحم» و«دمر» قسم الأشعة و«فجر» قسم الحروق والكلى في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وأشار المتحدث باسمها أشرف القدرة إلى أن القوات الإسرائيلية حققت «مع الأطباء والمصابين والنازحين».



من جهته، قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبوسلمية أن الجنود الإسرائيليين لايزالون داخل المستشفى، وأخذوا الجثث وفجروا خط المياه، والماء نفد تماما من المستشفى، والدبابات الإسرائيلية حاصرت المستشفى.



وأكد بحسب قناة «الجزيرة»: لدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح. المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء قد نفدا، والاحتلال ضرب الخط الرئيس للمياه. وأضاف: عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر، وفقدنا التواصل مع زملائنا. هناك مجندون إسرائيليون يتجولون داخل الأقسام، خاصة في قسم الطوارئ، وسحبوا الجثث.



وتساءل: لم تطلق على قوات الاحتلال أي رصاصة من داخل المستشفى فأين هم المسلحون؟ إلى ذلك، قال مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ريك برينان إن الأمم المتحدة تبحث عن سبل لإخلاء مستشفى الشفاء، لكن الخيارات محدودة بسبب القيود الأمنية واللوجستية.



وأضاف لـ «رويترز» أن إحدى العقبات تتمثل في أن الهلال الأحمر الفلسطيني يفتقر إلى الوقود الكافي لتشغيل سيارات الإسعاف داخل غزة لإجلاء المرضى.



وأشار إلى أن الأولوية في عملية الإخلاء تشمل المرضى المصابين بأمراض خطيرة و36 طفلا حديثي الولادة «خدج» لا يجدون حضانات بسبب نقص الوقود اللازم لتوليد الطاقة.



ومازال مصير قطاع غزة بعد الحرب محل تركيز أيضا، حيث قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن إسرائيل سيتعين عليها الإبقاء على «قوة قوية» في غزة في المستقبل القريب لمنع حركة حماس من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب لكن الرئيس الأميركي جو بايدن حذر من أن احتلال القطاع سيكون «خطأ كبيرا».



وقال هرتسوغ، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»: «إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا». وأضاف هرتسوغ للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار ويفترض أن الولايات المتحدة و«جيراننا في المنطقة» سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس سيطرته «العملياتية» على ميناء غزة، وهو جزء رئيسي من البنية التحتية في القطاع المحاصر.



وقال الجيش في بيان إن قواته «تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة» بدعوى أن حماس كانت تستخدمه.



وأوضح أن ذلك جاء بعد أيام من «قتال مشترك لقوات من مختلف الأذرع»، مؤكدا «تطهير جميع المباني في منطقة المرسى».



وأشار الى أن قواته قامت بـ «تدمير حوالي عشر فتحات أنفاق، وتدمير أربعة مبان تشكل بنية تحتية».



وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل جندي آخر ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 52.



في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ في غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه في موقع «إكس» إن الطائرات المقاتلة الاسرائيلية هاجمت منزل إسماعيل هنية بزعم انه «كان يستخدم من بين أمور أخرى كموقع لاجتماع كبار مسؤولي المنظمة». وسبق أن قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة بصاروخ منزل هنية، حسبما ذكرت إذاعة «الأقصى» في 4 الجاري.