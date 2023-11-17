القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة أمس، أن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصري في توفير المساعدات الإغاثية وتجهيزها من خلال متطوعين يعملون ليل نهار، حتى تعبر في اتجاه الأشقاء بقطاع غزة.



ولفت د.مصطفى مدبولي أيضا إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية يوم الإثنين الماضي، والذي يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية ودفع التعاون بين الدول الأفريقية، وكذا عرض الفرص والمقومات الاستثمارية الهائلة التي تحظى بها دول القارة. وفي الإطار ذاته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزارة التجارة والصناعة لتنظيمها الجيد لذلك المعرض وخروجه بتلك الصورة المشرفة.



وخلال الاجتماع كلف د.مصطفى مدبولي وزراء التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.



وعلى جانب آخر، استعرض الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، آخر الجهود الخاصة بتدعيم أسطول الناقل الوطني مصر للطيران بطائرات جديدة من طرازات متميزة دعما للطلب المتزايد على النقل الجوي وتوفير أفضل تجربة طيران على شبكة خطوط الشركة الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.



وأشار الوزير في هذا الصدد إلى إتمام صفقتين، خلال المشاركة في معرض الطيران الدولي Dubai Airshow، الأولى لشراء 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900 والتي ستسهم عند اضافتها في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، وإتاحة تجربة سفر مريحة توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة، والثانية لشراء 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX، لتحل عند إضافتها محل الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، بما يعزز أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.