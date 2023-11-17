القاهرة - ناهد إمام



عقد د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي السيد فخر الدين قوجة، مساء أمس الأول مؤتمرا صحافيا، وذلك بمدينة معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج.



وأكد وزير الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لجميع المباحثات التي تمت منذ الوهلة الأولى من اندلاع الأحداث في قطاع غزة، موجها الشكر لنظيره التركي، ودولة تركيا حكومة وشعبا وقيادة لاهتمامهم البالغ بإنقاذ أرواح الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الطبي لهم.



وقال وزير الصحة والسكان إن هناك تواصلا دائما مع وزارة الصحة التركية في هذا الملف وبدعم كبير من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مؤكدا عمق العلاقات القوية والتي تعود لمئات السنين وتجمع الشعبين الشقيقين ورئيسي البلدين في مختلف المجالات.



وأكد وزير الصحة، أن مصر مستعدة لاستقبال أي جرحى ومصابين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلاء لمبادئ الإخاء والإنسانية.



ولفت الوزير إلى أن التعاون مع الجانب التركي يتم في ضوء تحقيق التكامل والإمكانيات البشرية والمادية، حيث كانت تركيا من أوائل الدول التي تواصلت معنا لإرسال المساعدات الطبية لقطاع غزة، فضلا عن الأطباء الأتراك الذين يقدمون الخدمات الطبية للمصابين بمستشفيات العريش.



وخلال رده على أسئلة الصحافيين ومراسلي القنوات المحلية والأجنبية، أكد وزير الصحة والسكان أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غرة واستقبالهم للعلاج، وهي جهود مصرية خالصة في إخلاء ونقل وعلاج الأطفال داخل المستشفيات المصرية، كما كشف الوزير عن استنفار هيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور وصولهم معبر رفح في أي وقت.