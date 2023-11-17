شريف حمدي



واصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها بشكل جماعي بنهاية تعاملات الأسبوع الثالث على التوالي خاصة على مستوى السوق الأول، إثر عمليات شراء انتقائية وإعادة بناء مراكز على مستويات سعرية متباينة في ظل تولد الفرص الاستثمارية بصورة دورية لمستويات سعرية جاذبة للعديد من الأسهم، بالتزامن مع الكشف عن النتائج المالية المحملة بنمو في الأرباح. وتظهر مجريات السوق أن شهية المتداولين مفتوحة للشراء، ليس على الأسهم القيادية فحسب، بل امتدت لتشمل العديد من الأسهم المتوسطة في قطاعات مختلفة، والتي شهدت أداء نشطا خلال الفترة الماضية، إذ جاء في صدارة هذه الأسهم ايفا فنادق، وايفا، وعقارات الكويت، وأرزان.



وكان لافتا ان جلسة الأربعاء كانت أكثر الجلسات إيجابية من حيث ارتفاع المؤشرات والمتغيرات، في مقدمتها السيولة التي ارتفعت إلى نحو 60 مليون دينار بتداول أكثر من 212 مليون سهم أغلبها للأسهم السالفة الذكر، إضافة إلى اسهم قيادية مثل زين وبيتك والوطني وأجيليتي.



وباستمرار ارتفاع مؤشرات السوق والإقبال على الشراء، ارتفعت القيمة السوقية 325 مليون دينار بنسبة 0.8% بنهاية تعاملات الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى 39.333 مليار دينار ارتفاعا من 39.008 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت سيولة السوق بنسبة 11% تقريبا بمحصلة بلغت 219 مليون دينار بمتوسط يومي 44 مليون دينار ارتفاعا من 197 مليون دينار بمتوسط يومي 39 مليون دينار الأسبوع الماضي. أما أحجام التداول فشهدت ارتفاعا بنسبة 9%، بكميات 799 مليون سهم مقابل 735 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.





4.7 مليارات دينار ملكيات الأجانب



استمر ارتفاع قيمة ملكيات الأجانب لأسهم السوق الأول خلال التعاملات الأسبوعية إلى 1.1% مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة هذه الملكيات 4.77 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.72 مليارات دينار الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لإحصائية نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 15 الجاري.



وبنهاية التعاملات الأسبوعية استقرت ملكيات الأجانب في أسهم 19 شركة وبنكا، فيما ارتفعت نسب الملكيات في أسهم 6 شركات وانخفضت في أسهم 5 شركات.