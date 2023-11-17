محرك EcoBoost بالشحن التوربيني سعة 2.3 ليتر الأفضل في فئته

تصميم خارجي متين وصلب وبمقصورة داخلية فريدة ومريحة وآمنة

مزودة بأحدث التقنيات المناسبة للقيادة اليومية والرحلات الطويلة



مسقط - طلال بارا



نتواجد اليوم في سلطنة عُمان لنأخذكم في رحلة استثنائية على متن الجيل الثالث الجديد كليا من فورد إيفرست والمصمم خصوصا لهواة المغامرات لما يوفره من قدرات عالية على كل الطرقات، هذه المركبة التي تم إنتاجها قبل 20 عاما تدخل أسواق منطقة الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخها، لتقدم لعملاء المنطقة قدرات مميزة وجاهزية للمغامرات مع راحة استثنائية وأحدث التقنيات التي تقدم تجربة قيادة قوية وفاخرة وممتعة.



فسواء كنت تصعد مرتفعا جبليا أو تسحب مقطورة خلفك أو تدخل الصحراء برمالها الناعمة، فإن الجيل الجديد من إيفرست يزخر بأحدث التقنيات التي تضمن إنجاز مهمتك والعودة من جديد. فبدءا من أنماط القيادة الاختيارية التي تحسن أداء السيارة كي تتناسب مع مجموعة من الظروف المختلفة، وصولا إلى كاميرات الرؤية المحيطة المتطورة وإمكانية إقفال الترس التفاضلي الخلفي إلكترونيا، أصبحت المغامرات على الطرق الوعرة أكثر واقعية ومتعة.



متينة من الخارج



التصميم الخارجي المفعم بالقوة والطابع الرياضي لفورد إيفرست والذي يتشابه كثيرا مع سيارة البيك أب «رينجر» من الأمام يوحي بأنك أمام مركبة جاهزة للمغامرات، فهيكل إيفرست الأوسع وقاعدة العجلات الأطول أتاحت للمصممين بناء سيارة أكثر تطورا وقوة. وينعكس التصميم العالمي لفورد في المصابيح الأمامية بتصميمها على شكل حرف C والقضيب المعدني العلوي. وتضم الواجهة الأمامية أيضا مزيجا من العناصر الأفقية والرأسية التي تضيف القوة إلى التصميم المتين، ويمتد على جانبي السيارة خط كتف بارز من الأمام إلى الخلف، بينما يساهم الهيكل الواسع بظهور انتفاخ كبير فوق العجلات، ما يوفر مظهرا قويا وعصريا.



مريحة من الداخل



ومن أول الأشياء التي ستلاحظها عندما تدخل فورد إيفرست الجديدة هو مدى الهدوء الذي تتمتع به المقصورة، حيث يمكنك الآن التحدث بسهولة مع عائلتك أو أصدقائك والاستمتاع بالرحلة معا سواء كانوا في الصف الثاني أو الثالث، وتعزز إيفرست إحساس الرحابة من خلال لوحة عدادات تمتد على كامل الواجهة الأمامية والكونسول الوسطي مع تجاويف مزدوجة لحامل الأكواب، بالإضافة إلى حاملات أكواب منبثقة مثبتة على لوحة العدادات لركاب المقعد الأمامي. وتم تجهيز طرازي «XLT» و«Limited» بشاحن لاسلكي متكامل، ومن جهة أخرى زودت جميع الطرازات بناقل حركة إلكتروني أنيق جديد مكسو بالجلد وفرامل التوقف الكهربائية.



وأصبح الوصول إلى الصف الثالث أسهل بكثير بفضل مقاعد الصف الثاني القابلة للانزلاق الى الأمام أكثر من السابق، بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى جميع الركاب الآن أماكن لتخزين أغراضهم وأماكن لشحن أجهزتهم باستخدام منافذ الطاقة في جميع الصفوف الثلاثة اعتمادا على الطراز.



وأعطت فورد الأولوية لتوفير مقاعد مرنة في الجيل المقبل من إيفرست، حيث تنزلق مقاعد الصف الثاني مع ظهر مقعد بنسبة تقسيم 60:40، ويمكن طي مقاعد الصف الثالث ذات نسبة التقسيم 50:50 بلمسة زر واحدة في الطرازات كاملة التجهيز. والأهم من ذلك، أن مقاعد الصفين الثاني والثالث قد تم تصميمها بحيث يمكن طيها بالكامل للسماح بحمل الأشياء الطويلة بأمان.



ولمنع سقوط الأغراض من الخلف عند فتح الباب الخلفي، تم تطوير حد صغير مرتفع من فريق تصميم فورد ، كما أنشأ الفريق مساحة تخزين تحت الأرضية للمساعدة في الحفاظ على تنظيم الجزء الخلفي من إيفرست.



ويرفع طراز «Limited» من إيفرست مستوى التجربة الداخلية والخارجية من خلال نظام «Bang & Olufson» المكون من 12 مكبر صوت الذي يعد الأفضل في فئته، ما يوفر إضاءة محيطة صوتية متميزة وفتحة سقف مزدوجة. ومن الخارج، يتميز طراز «Limited» بعجلات معدنية حصرية قياس 21 بوصة ومجموعة متنوعة من لمسات الكروم.



تقنيات تركز على العملاء



ركز فريق فورد على دمج أحدث ميزات الاتصال والتكنولوجيا في الجيل المقبل من فورد إيفرست إلى جانب الراحة، حيث تم استعمال لوحة عدادات رقمية قياس 8 بوصات لتحل محل المجموعة التناظرية التقليدية، بالإضافة إلى شاشات لمس كبيرة عالية الدقة قياس 10.1 بوصات أو شاشات اللمس مقاس 12 بوصة تعتبر الأفضل في فئتها.



وتم تزويد الجيل المقبل من إيفرست بأحدث نظام SYNC4A من فورد، والذي يأتي مجهزا بأنظمة الاتصالات والترفيه والمعلومات التي يمكن التحكم بها من خلال الأوامر الصوتية.



وترتبط الشاشة الطولية قياس 12 بوصة مع كاميرا بزاوية 360 درجة وشاشة عرض منفصلة لتسهيل ركن السيارة في شوارع المدينة الضيقة أو للمساعدة عند التعامل مع تضاريس صعبة أثناء المغامرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء التحكم في نظام الإضاءة في محيط المركبة الجديد في إيفرست عبر شاشة اللمس، ما يعني أنهم لن يضطروا إلى ركن السيارة أو التخييم أو القيام بأي شيء آخر في الظلام.



تم تجهيز طرازي «XLT» و«Limited» بقاعدة شحن لاسلكية ما يوفر إمكانية شحن الهاتف دون الحاجة للكابلات، ومنفذ USB مثبت على الزجاج الأمامي لشحن الكاميرا أثناء تصوير مغامراتكم بالفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يأتي صندوق القفازات مبردا في جميع طراز الجيل المقبل من فورد إيفرست.



بالنسبة لسائقي طراز إيفرست «Limited»، فإن نظام الركن الآلي المتطور سيسهل عملية ركن السيارة حتى في أضيق الأماكن. ويتحكم النظام في التوجيه ودواسة الوقود وناقل الحركة والفرامل، ويكون بإمكان السائق إيقاف النظام في أي وقت عن طريق الضغط على الفرامل أو رفع إصبعه عن زر مساعد الركن.



مجموعة المحركات



سيتوافر الجيل المقبل من فورد حإيفرست سب السوق بخيارين من المحركات ليناسب أسلوب حياتهم، الأول هو محرك الوقود EcoBoost سعة 2.3 لتر بالشحن التوربيني من فورد مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع SelectShift ذي الـ 10 سرعات، والذي يوفر قوة تصل إلى 296 حصانا هي الأفضل في فئتها وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر (أكثر من أي محرك V6 منافس).



أما الخيار الثاني فهو محرك ديزل أحادي الشحن التوربيني سعة 2.0 ليتر، ويأتي بشكل قياسي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، ويوفر قوة تصل إلى 168 حصانا وعزم دوران 405 نيوتن متر، ما يوفر عزما قويا منخفض السرعة واستجابة رائعة للخانق بسرعة منخفضة واستهلاكا مثاليا للوقود لتلبية كل احتياجات العملاء.



أنماط القيادة



بمجرد تحريك قرص دائري، يمكن لعملاء الجيل المقبل من فورد إيفرست اختيار أحد ستة أنماط قيادة مصممة لتحسين مستويات الراحة وقدرات القيادة على الطرقات الوعرة. وهذه الأنماط هي:



٭ النمط العادي: وهو مخصص للاستخدام اليومي ويمكن اعتماده على الطرق الوعرة في الظروف العامة



٭ النمط الاقتصادي: يزيد هذا النمط كفاءة استهلاك الوقود إلى الحد الأقصى عبر تقليل استجابة الخانق ورفع التروس مبكرا وإضافة ضوابط أكثر اقتصادا لمثبت السرعة



٭ القطر/السحب: صمم هذا النمط ليستخدم عند القطر أو نقل حمولة ثقيلة، ويعمل على تحسين توقيت نقل الحركة للحفاظ على قوة المحرك وقدرة الفرملة على التضاريس الجبلية، كما أنه يزيد من ثقل التوجيه لتحسين التحكم بالسيارة.



٭ الطرق الزلقة: يستخدم هذا النمط على الأسطح الصلبة والزلقة، مثل العشب الرطب. ويعمل على تحسين إنتاجية المحرك وناقل الحركة لتقليل دوران العجلة في مكانها من خلال تسريع التحكم بالجر لتعزيز السيطرة والتحكم



٭ الطرق الطينية/الحفر: هذا النمط يستخدم فقط على الطرقات الوعرة وذات المسارات الناعمة أو الموحلة أو المتعرجة أو المغمورة بالمياه، وقد صمم للمساعدة في الحفاظ على زخم السيارة مع السماح لبعض العجلات بالانزلاق من أجل إزالة الطين عن الإطارات.



٭ الرمال: نمط آخر مخصص للطرقات الوعرة ومصمم للاستخدام على الرمال والثلوج الكثيفة، ويعمل على تحسين قوة المحرك وتغيير التروس والتحكم بالثبات من أجل الحفاظ على زخم السيارة.



مصممة للمغامرات



مع نحو 20 عاما من التاريخ، تمكنت إيفرست من بناء سمعة قوية باعتبارها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مناسبة للعائلة وآمنة وموثوقة، كما أنها فازت بالعديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم. تساعد زيادة عرض السيارة بمقدار 50 ملم في الجيل المقبل من فورد إيفرست على توفير تجربة قيادة أكثر تحكما، بينما سمحت التعديلات على إعدادات المخمدات لفريق التصميم بإضفاء المزيد من المتعة والتحكم في التعامل مع إيفرست، سواء على الطرقات الوعرة أو في شوارع المدينة.



اختبارات في 10 دول



تقنيات الجيل الجديد من فورد إيفرست تم اختبارها في أكثر من عشر دول، من المناطق النائية والطبيعة القاسية في أستراليا إلى غابات تايلند والجبال المتجمدة والمغطاة بالثلوج في نيوزيلندا ورمال الصحراء العميقة في الإمارات العربية المتحدة، وهي توفر للمالكين قدرات عالية للسيارة وثقة كبيرة أثناء قيادتها.



جون ويليمز، كبير مهندسي برنامج فورد إيفرست، أوضح قائلا: يمكن للعملاء أن يثقوا في التكنولوجيا التي أضفناها إلى الجيل المقبل من فورد إيفرست لأننا اختبرناها حتى أقصى الحدود، سواء عبر أجهزة المحاكاة أو في العالم الحقيقي، وذلك للتأكد من أنها تمتلك القدرات العالية وعناصر القوة والأمان والمتانة الكافية لتلبية متطلبات أمهر المغامرين على الطرقات الوعرة.