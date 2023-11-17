

مفرح الشمري



قام رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين الفنان عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الملحن القدير أنور عبدالله وأمين السر المخرج عبدالله عبدالرسول بزيارة إلى د.محمد خالد الجسار، وذلك للتهنئة بمناسبة تعيينه أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وبهذه المناسبة تمنت إدارة جمعية الفنانين للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار التوفيق والسداد في أداء مسؤوليات ومهام عمله لخدمة الوطن، والساحة الفنية والثقافية في الكويت، والعمل على التطوير والنهوض نحو المزيد من الخطوات الداعمة لكل مجالات الثقافة والفنون.