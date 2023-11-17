القاهرة - محمد صلاح



اضطرت الفنانة صبا مبارك الى التواجد لفترة طويلة في إحدى المكتبات من أجل الاطلاع على تفاصيل طبيعة العمل بها، لأنها ستجسد شخصية مديرة مكتبة خلال أحداث لمسلسل «220 يوم»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة: كريم فهمي، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.



من ناحية أخرى، تنتظر صبا خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل «بين السطور»، تأليف مريم نعوم، إخراج وائل فرج، ويشارك في العمل كل من: أحمد فهمي ومحمد علاء وناردين فرج وعلي الطيب.