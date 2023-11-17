تجمعني بدرويش والعونان والفرج «كيميا خاصة» ونفهم بعض بالنظرة



ياسر العيلة



المخرج عبدالله العراك يشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا من خلال تصديه لإخراج العديد من الأعمال الكوميدية على مستوى التلفزيون والسينما، التي رسخت اسمه بين الأسماء المتميزة إخراجيا، منها مسلسلات «درويشيات» و«ياما كان وكان» و«نت فلوركس» بجزئيه، بالإضافة للفيلم السعودي «سطار»، والتي يتضح من خلالها أن العراك يعتمد فيها على الرسائل الاجتماعية التي تصل عن طريق الكوميديا وتجعل الجمهور يتعاطف معها بشكل أكبر ويقبل عليها.



حاليا يصور العراك أحدث أعماله الفنية للعرض خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل كوميدي بعنوان «مرضي ودحام» من إنتاج شركة «فيلاسو» للمنتجين مالك صباح وعبدالله العراك.



وحول هذا العمل، قال العراك لـ «الأنباء»: أنتم أول جهة إعلامية أتحدث من خلالها عن هذا العمل، وهو أول مسلسل تراثي كوميدي فانتازي حلقاته متصلة منفصلة، بمعنى متصلة في الشخصيات والعالم المحيط بها، ومنفصلة في المواضيع التي تتناولها، وتمت كتابته من خلال ورشة تضم 5 أسماء، هي: محمد الكندري وفيصل البلوشي وتغريد الداود وعبدالله الفارس وبدر العمر، وبطولة نخبة كبيرة من النجوم مثل عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج وإيمان فيصل وأحمد النجار، ومن الإمارات بلال عبدالله، بالإضافة إلى الوجه الجديد الفنانة الكويتية تغريد حسن، إلى جانب وجود العديد من النجوم الذين يشاركون معنا كضيوف شرف، لافتا إلى أن الأعمال التراثية تستهويه، ومن أجل ذلك قامت الشركة المنتجة ببناء قرية تراثية متكاملة لتصوير أحداث العمل، مضيفا: يعد المسلسل أول عمل تراثي فانتازي كويتي أقوم بإخراجه بعدما أخرجت قبل عامين أول عمل تراثي خليجي وهو «يا ما كان وكان».



وعن سر تعاونه الدائم مع الثلاثي الشهير عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج في أكثر من مرة، قال: الفنانون الثلاثة نجوم بمعنى الكلمة ولهم جمهورهم ومحبوهم، ويملكون القدرة على تقديم كل الأدوار، بالإضافة إلى انه من خلال التعاون معا أصبحت هناك «كيميا تجمعنا ببعض»، وأصبح كل منا يفهم الآخر بالنظرة، وتجمعنا علاقة صداقة ومحبة، وذلك ينعكس على أدائهم وعلى تلقي الجمهور للفن الذي يقدمونه، ونسعى جميعا إلى تقديم عمل مميز ومتكامل أكثر من تقديم عمل كوميدي لإضحاك الناس فقط، لذلك ستجد أن جهة الإنتاج اهتمت كثيرا بالأزياء والديكور والكاميرات عالية الجودة التي تستخدم في التصوير.