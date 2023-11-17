كشف الفنان عمرو دياب لأول مرة عن أغنيته الجديدة «يا قمر» بعدما قدم مقاطع منها في حفل زفاف أقيم في القاهرة خلال الأيام الماضية، والمفاجأة أن الأغنية من تأليف شاعر المهرجانات مصطفى حدوتة الذي قدم سابقا مهرجان «بنت الجيران» لحسن شاكوش، وبعض أغاني محمد رمضان وأحمد حلمي، وتولى عمرو دياب تلحينها بنفسه.



وأكد الشاعر مصطفى حدوتة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الأغنية سيتم طرحها قريبا عبر كل المنصات الرقمية، وبعدها سيتم طرح أغنيات جديدة كلها من ألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهو تغير كبير في فريق العمل الذي اعتاد دياب التعاون معه طوال السنوات الخمس الماضية.