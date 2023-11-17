القاهرة - محمد صلاح



رفضت الفنانة وفاء عامر الظهور أو نشر صور لها بملابس الشرطة، حيث اضطرت لعمل عدة بروفات لاختيار ملابس رتبة عميد شرطة، لاسيما أنها تجسد شخصية مأمور سجن في مسلسل جديد بعنوان «أحداث منتصف ديسمبر»، وتبدأ التصوير قريبا بمشاركة الكثير من نجوم الفن.



في الوقت نفسه، تواصل وفاء تصوير مسلسلها «نقطة سودة» مع: أحمد فهمي وناهد السباعي وأحمد مجدي وسارة سلامة وهدى الإتربي، من إخراج محمد أسامة، ويتكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان.



وعلى مستوى السينما، تنتظر عامر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم «أبونسب»، بطولة: محمد إمام وياسمين صبري، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.