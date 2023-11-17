يستقبل منتخب إيطاليا اليوم الجمعة ضيفه مقدونيا الشمالية ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بكثير من الذكريات المؤلمة، إذ كان الأخير سببا في إقصائه من المشاركة في منافسات كأس العالم الأخيرة في قطر العام الماضي. وكان «الأزوري» قد خسر نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022 أمام مقدونيا الشمالية 0-1، وبالتالي تكتسي مباراة اليوم طابعا ثأريا بالنسبة للإيطاليين.



ويحتاج «الآزوري» للفوز من أجل تفادي الإقصاء من التأهل للنسخة المقبلة التي يحمل لقبها الأخير.



ويلتقي في المجموعة ذاتها إنجلترا مع مالطا في لقاء تحصيل حاصل بعدما ضمن منتخب «الأسود الثلاثة» تأهله إلى «يورو 2024» وفقد الثاني فرصته مبكرا لعدم تحقيقه أي انتصار. إنجلترا تحتل صدارة مجموعتها برصيد 16 نقطة، بينما تحتل أوكرانيا، التي ترتاح اليوم، الوصافة برصيد 13 نقطة، وتأتي إيطاليا ثالثة برصيد 10 نقاط ومقدونيا الشمالية رابعة برصيد 7 نقاط. وتدور المنافسة في المجموعة الخامسة بين منتخبات ألبانيا (13 نقطة) والتشيك (11 نقطة) وپولندا (10 نقاط) ومولدوفا (9 نقاط) على بطاقتي التأهل من هذه المجموعة، علما أن كلا من هذه المنتخبات خاض 6 مباريات حتى الآن باستثناء المنتخب الپولندي، الذي خاض 7 مباريات.



ويحتاج المنتخب الألباني فقط إلى تجنب الهزيمة أمام مضيفه منتخب مولدوفا أو فوز المنتخب الپولندي على نظيره التشيكي، ليضمن الفريق الألباني المشاركة في النهائيات للمرة الثانية بعدما خاض «يورو 2016».



وضمن المجموعة الثامنة، يلتقي اليوم كازاخستان مع سان مارينو، وفنلندا مع ايرلندا الشمالية، والدنمارك مع سلوفينيا.



وسيكون كل من سلوفينيا والدنمارك، صاحبي المركزين الأول والثاني برصيد 19 نقطة، على أعتاب التأهل، وينتظران تعثر كازاخستان بالمركز الثالث بـ 15 نقطة.



وفي مباريات الغد، يستقبل منتخب هولندا ضيفه ايرلندا، فيما يلعب فرنسا مع جبل طارق ضمن المجموعة الثانية.



وحجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل المباشر الأولى من هذه المجموعة، ويدور الصراع حاليا على البطاقة الثانية بين منتخبي هولندا واليونان. ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 18 نقطة مقابل 12 نقطة لكل من هولندا واليونان، علما أن المنتخب اليوناني خاض 7 مباريات حتى الآن مقابل 6 مباريات فقط لكل من نظيريه الفرنسي والهولندي.



وفي المجموعة الرابعة، يتواجه أرمينيا مع ويلز، ولاتفيا مع كرواتيا.



وحجز المنتخب التركي (16 نقطة) بطاقة التأهل الأولى، فيما يدور السباق بين منتخبات ويلز وكرواتيا، ولكل منهما 10 نقاط، وأرمينيا (7 نقاط) على البطاقة الثانية.



ويستطيع منتخب ويلز حسم بطاقة التأهل لصالحه حال فاز على مضيفه الأرميني وخسر المنتخب الكرواتي أمام مضيفه اللاتفي، ومن ثم سيضمن المنتخب الكرواتي لنفسه مكانا في الملحق الفاصل. وضمن المجموعة التاسعة، يلعب بيلاروسيا مع أندورا، وسويسرا مع كوسوفو.