القاهرة - محمد سامي



أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2024 عن تواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية والتي ضمت أيضا منتخبات غينيا والكاميرون والكونغو برازفيل، وتقام منافسات البطولة في مصر في الفترة من 18 إلى 29 يناير المقبل.



ويتأهل البطل مباشرة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها في يوليو المقبل.



إلى هذا، وافق نادي سوار الغيني في خطاب رسمي على طلب نادي الزمالك بلعب مباراة الإياب بين الفريقين في القاهرة بدلا من كوت ديفوار في ثاني جولات دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية والمقرر لها 3 ديسمبر المقبل، وذلك بعد موافقة مسؤولي القلعة البيضاء على التكفل بجميع تكاليف الإقامة وتذاكر الطيران ذهابا وعودة.