تتواصل على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الرابعة للرماية في أجواء تنافسية شريفة ملؤها الحماس والمثابرة للفوز بهذه البطولة الغالية على الرماة والراميات خاصة أنها البطولة الأهم بعد بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى، وتأتي بطولة سمو ولي العهد معلنة افتتاح الموسم الرياضي للعام 2023-2024.



وفي هذا الصدد صرح أمين الصندوق في نادي واتحاد الرماية الكويتي عدنان الإبراهيم، بأن فعاليات البطولة تسير حسب ما هو مخطط لها نظرا للاستعدادات التي قامت بها اللجنة العليا المنظمة للبطولة ولجانها العاملة إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية التي وفرت كل ما هو مطلوب من معدات وذخائر وتجهيز الميادين وإزالة كل العقبات من أجل ضمان سير البطولة كما ينبغي لها حسب قوانين الاتحاد الدولي للرماية.



وأضاف أن البطولة انطلقت الأربعاء الماضي، حيث جرت مسابقة التراب والسكيت للرجال والسيدات بالرماية على 75 طبقا لكل منهما ومسابقة بندقية ضغط هواء 10 متر للرجال والسيدات. وتستمر البطولة حتى الغد في الرمايات الأولمبية السكيت والتراب والبندقية والمسدس ضغط هواء 10 متر والمسدس السريع 25 متر والبندقية 50 متر 3 أوضاع والقوس والسهم الأولمبي.



من جانبه، صرح رئيس لجنة حكام الخرطوش بالإنابة الحكم الدولي محمد الفهد، بأن منافسات البطولة تقام حسب القوانين الاتحاد الدولي للرماية في جو يهيئ الرماة للمنافسات الدولية القادمة، حيث تعتبر بطولة سمو ولي العهد أفضل إعداد للرماة، حيث قوة المنافسة بينهم وحرصهم على الأداء لتحقيق أفضل الأرقام.



هذا، وقد كانت نتيجة مسابقة البندقية ضغط هواء 10 متر رجال قد أسفرت عن فوز علي المطيري بالمركز الاول وسعود السبيعي بالمركز الثاني وعبدالله الحربي بالمركز الثالث.



وفي ذات المسابقة للسيدات تمكنت مريم ارزوقي من الفوز بالمركز الأول ورتاج الزيادي بالمركز الثاني وروان الكندري بالمركز الثالث.