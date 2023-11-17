تنطلق اليوم على ملاعب كلية الكويت التقنية (ktech) بطولة مزارز فهد مساعد لمكاتب تدقيق الحسابات لكرة القدم بمشاركة 8 فرق من شركات تدقيق الحسابات العالمية والمحلية بالإضافة إلى فريق كلية الكويت التقنية تم تقسيمها إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى كلا من : مزارز، ار اس ام، جرانت ثورنتون وديلويت، بينما وضعت القرعة فريق كلية الكويت التقنية في المجموعة الثانية بجانب إرنست ويونغ، بي دبليو سي وبي دي أو.



وتبلغ جوائز البطولة 6000 دولار موزعة للمركزين الأول والثاني.



من جانبه، بين فهد مساعد راعي البطولة أن الهدف من إقامة التجمع الرياضي هو إقامة يوم رياضي لجميع الموظفين لإخراجهم من أجواء العمل وتنشيط الجسم والتواجد في أجواء أسرية مما يعود بالنفع عليهم، وقال: نتطلع لإقامة البطولة خلال الأعوام المقبلة بصورة منتظمة وندرس حاليا عددا من الأفكار الرياضية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.



وفي السياق نفسه، أكد رئيس اللجنة المنظمة إياد زين أن اليوم الأول سيشهد إقامة منافسات دور المجموعات بإقامة 3 مباريات لكل فريق يتأهل الأول والثاني للدور قبل النهائي الذي سيقام السبت. وقال: الدورة بمنزلة تجمع رياضي بين اللاعبين المشاركين، حيث سخر فهد مساعد راعي البطولة كل الإمكانيات للجنة المنظمة من أجل نجاحها وتحقيق الهدف من إقامتها، ومن المتوقع أن تشهد منافسات قوية بين الفرق المشاركة لتحقيق الفوز بلقب النسخة الأولى وحصد الجوائز.