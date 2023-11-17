يتطلع قائد منتخب ألمانيا بكرة القدم إلكاي غوندوغان لخوض المواجهة الودية أمام تركيا غدا السبت، والتي ستكون الأولى له في مواجهة البلد الأم لوالديه.



وقال غوندوغان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «هي مباراة استثنائية بالنسبة لي، لا شك في ذلك».



وأضاف «أحاول السفر إلى تركيا مرة واحدة على الأقل في العام، اسطنبول واحدة من المدن المفضلة بالنسبة لي حول العالم، وأحب الطعام التركي».



وأشار «مازال أجدادي ووالدي وأقارب آخرون يعيشون في ازمير بتركيا، بالطبع لدي الكثير من الأصدقاء هناك».



وترجع آخر مواجهة بين ألمانيا وتركيا إلى أكتوبر 2020، لكن غوندوغان غاب عن المباراة.



وأوضح «عندما أفكر في الأمر يستغرق وقتا طويلا، لكني أتطلع حقا للمباراة، أتمنى مهرجانا كرويا رائعا». واعتاد غوندوغان على مشاهدة مباريات المنتخب التركي عبر التلفاز، وإذا لعب في نفس توقيت لعب ألمانيا «سأشاهد على الأقل تسجيلا مختصرا للمباراة بعدها».



ويستعد غوندوغان لتسجيل المشاركة الـ 72 مع منتخب ألمانيا خلال المواجهة أمام تركيا على الستاد الأولمبي في برلين، وسط حضور جماهيري غفير بعد بيع جميع تذاكر المباراة.