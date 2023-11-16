أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى «المعمداني» في غزة، بينما خرج المستشفى الإندونيسي في القطاع عن الخدمة تماما.

وقالت الجمعية، في بيان عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «طواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى».

وفي منشور له على المنصة ذاتها، كتب الطبيب في المستشفى غسان أبوستة أن «المستشفى أصبح بمنزلة محطة إسعاف أولي، مئات الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات دون إمكانية إجراء عمليات جراحية لهم، سيموتون متأثرين بجروحهم».

ومن بين 24 مستشفى في شمال قطاع غزة، يعد المستشفى المعمدانى الوحيد «الذي يعمل حاليا ويستقبل المرضى»، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).



وقال المكتب انه «تم إغلاق 18 مستشفى وإجلاء المرضى منها منذ بدء الأعمال القتالية، من بينها ثلاثة ـ النصر والرنتيسي والقدس ـ في الأيام الثلاثة الأخيرة».

من جهة أخرى، قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة عاطف الكحلوت لقناة «الجزيرة» الفضائية إن المستشفى توقف عن الخدمة بشكل كامل مضيفا أن نحو 45 شخصا بحاجة عاجلة إلى تدخل جراحي متروكون في قسم الاستقبال.

وأضاف الكحلوت «الآن لا نستطيع تقديم أي خدمة، نعلن توقف المستشفى الإندونيسي عن الخدمة وخروجه عن الخدمة بالكامل بسبب توقف العمليات وعدم قدرتنا السريرية على استيعاب المرضى من غزة ومن الشمال، نعلن توقف المستشفى عن العمل بالكامل».