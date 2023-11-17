يغادر صباح اليوم وفد الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد إلى مصر للمشاركة في منافسات دورة الألعاب العربية للرياضة المدرسية التي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 27 الجاري، حيث سيشارك الاتحاد المدرسي في منافسات كرة القدم بجانب 13 منتخبا أعلنت عن مشاركتها رسميا الى جانب منافسات السباحة التي يشارك فيها 14 اتحادا عربيا في الألعاب المائية. وتكشف اللجنة الفنية للاتحاد العربي للرياضة المدرسية خلال اجتماعها غدا «السبت»، عن جدول المنافسات بعد وصول جميع الوفود المشاركة والتأكد من أهلية اللاعبين بأنهم طلاب المدارس.



وستقام على هامش الدورة انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة المدرسية، حيث سيخوض وليد عايش السلامين نائب رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة المدرسية - موجه عام التربية البدنية في وزارة التربية الانتخابات على مقعد نائب الرئيس ويحظى عايش بتأييد كبير من عرب آسيا وأفريقيا نتيجة عمله كعضو خلال الدورة السابقة للمكتب التنفيذي.



هذا، وأكد المقصيد أن هناك رغبة كبير من قبل الوفد المشارك وأيضا مجلس الإدارة في تحقيق إنجاز يسجل باسم الرياضة المدرسية على المستوى العربي خاصة أنها المشاركة الأولى للاتحاد في البطولات العربية بعد إشهاره في 2018، وقال: نتطلع إلى تواجد الرياضية المدرسية الكويتية في المحافل الخارجية خاصة بعدما شاركنا في بطولات الألعاب الجامعية العالمية التي أقيمت في الصين بجانب تحقيق توحيد الصف العربي في انتخابات الاتحاد الآسيوي للرياضة المدرسية وحصلنا على أكثر من مقعد بجانب عضوية اللجان الفنية.



وأضاف: لمسنا خلال زيارتنا الأخيرة لمنتخب كرة القدم عن رغبة اللاعبين في التواجد على منصات التتويج وتحقيق أول إنجاز خارجي للمشاركة الأولى في ظل الدعم الكبير.