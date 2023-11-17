

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على نظيره الساحل 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأول على ملعب الأخير، وسجل هدفي السماوي عبدالله بومجداد والسنغالي أوسينو سيزار، وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.



ومن المتوقع أن يخوض السالمية مباراة ودية أخرى مع الكويت أو كاظمة الأسبوع المقبل، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية. ويسعى الجهاز الإداري للفريق للتغلب على مشكلة عدم إقامة المباريات بملعب ستاد ثامر نظرا لأعمال الصيانة التي تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل. إلى ذلك، استعاد السالمية خدمات حارسه نواف المنصور بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك أمام الساحل، لتصبح قائمة المصابين بالفريق خالية لأول مرة منذ فترة طويلة، وقد جاءت المباراة متواضعة المستوى من الناحية الفنية، خاصة في شوطها الأول، وأشرك مدرب السماوي د.محمد المشعان لاعبي تحت 21 سنة في الشوط الأول، فيما زج بلاعبي الفريق الأول في الشوط الثاني الذين قدموا أداء أفضل، ليحسموا النتيجة لمصلحة فريقهم. ويسعى المشعان إلى رفع جاهزية فريقه إلى أفضل مستوياتها الفنية والبدنية قبل مواجهة القادسية 26 الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 8 لدوري زين للدرجة الممتازة.