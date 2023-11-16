عمان ـ بترا: أعلن الأردن عن إرسال القوات المسلحة مستشفى ميدانيا إلى نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين، وذلك بتوجيهات ملكية سامية.



ويضم المستشفى فريقا طبيا متكاملا من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في بيان.



ويتكون المستشفى الميداني الأردني من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريرا، لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلاؤها إلى المستشفى، إضافة إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان وغرفة تعقيم.



وأضافت وكالة «بترا»: «يأتي إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس بتوجيهات ملكية سامية استمرارا للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية».



وتابعت «تؤكد القوات المسلحة استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى، وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطة الجراحية في جنين والمحطة الجراحية في رام الله».