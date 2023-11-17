تسريع وتيرة الأعمال وربط الشبكة وطرح أعمال الإنارة للطرق الداخلية

عاطف رمضان

تفقد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. فالح الرقبة الخميس 16 نوفمبر الجاري مدينة المطلاع السكنية بحضور النائبين متعب الرثعان ود.مبارك الطشه وقياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان الوزير الرقبة و أعضاء مجلس الأمة استمعوا خلال الزيارة التفقدية للمدينة إلى شرح قدمه مدير عام "السكنية" م.راشد العنزي حول جهوزية المباني العامة التي أنجز منها 113 مبنى سلمت بشكل ابتدائي إلى الجهات الحكومية المستفيدة منها تمهيدا لتشغيلها.

وبينت أن العنزي أعلن في شرحه أنه جرى إيصال التيار الكهربائي ل 87 مبنى، وتسليم المفاتيح ل 19 منها مثل " مخفر الشرطة ومبنى خدمة المواطن ومركز الإسعاف ومبنى البلدية والوحدة الاجتماعية وعدد من المساجد ومباني سكن الإمام بالإضافة إلى عدد 7 مجموعات من المحلات التجارية وفرع للغاز"، مؤكدا استمرار الجهود لإيصال التيار الكهربائي لبقية المباني وتسليم المفاتيح للمباني الجاهزة.

وذكرت المؤسسة أنه جرى عرض أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض الأعمال في المدينة ومنها " تأخر أعمال الربط على شبكة الصرف الصحي بالإضافة ‏إلى تأخر ربط المياه العذبة لقسائم المواطنين ، مشيرة الى أن الوزير الرقبة وجه نحو متابعة الملاحظات ورفع تقرير حولها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعتها مع الوزراء المختصين.

وأضافت المؤسسة: اطلع وزير الإسكان خلال جولته على عدد من المباني العامة التي جرى تنفيذها في الضاحية N11 مثل مخفر الشرطة والمركز الصحي ومركز الإسعاف وروضة الأطفال وكذلك

المركز الصحي التخصصي في الضاحية N10 التي أثنى على جودتها إنجازها أعضاء مجلس الأمة وطالبوا بسرعة التنسيق مع الوزارات المختصة لتسليمها وتشغيلها خدمة للمواطنين .

وبينت المؤسسة انه على هامش الجولة زار وزير الإسكان ديوانية أحد المواطنين في المدينة للاستماع الى مشاكل وهموم المواطنين قاطني المدينة بحضور النائبين واستمع إلى أبرز ملاحظات المواطنين التي تمثلت في " ربط شبكة الصرف الصحي وتوصيل المياه العذبة وتشغيل إنارة الطرق بالمدينة وطرح المباني العامة في عدد من الضواحي ".

وأكدت المؤسسة أن الوزير الرقبة وعد ببذل الجهود بالتنسيق مع الوزراء المختصين لتسريع جميع الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى تسريع وتيرة استلام المباني العامة وتشغيلها.

كما وعد الوزير المواطنين في مدينة المطلاع بأنه سيبذل أقصى جهد لتمديد إيقاف استقطاع أقساط بنك الائتمان الذي يستحق في شهر 4 / 2024 لعام آخر بحيث يستحق في شهر 4 / 2025 بسبب عدم استكمال الخدمات الضرورية في المدينه.

وتابعت المؤسسة : في ختام الجولة وجه وزير الإسكان مدير عام المؤسسة بضرورة متابعة جميع الملاحظات التي طرحت خلال الزيارة ومنها تسريع وتيرة ترسية وتوقيع مشاريع الإنارة لبدء أعمالها في المدينة، كما قدم شكره للعاملين بالأجهزة الفنية الذين يقومون بالإشراف على أعمال المشاريع في المدينة .