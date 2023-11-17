بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

معبرا سموه بهذه المناسبة عن اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات التنموية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره الحضاري الطموح ومتمنيا سموه موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.