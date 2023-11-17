تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا باستئناف العلاقات متبادلة النفع في أول محادثات مباشرة بينهما منذ عام ما يشير إلى أن أكبر قوتين اقتصاديتين في آسيا تتطلعان إلى تخفيف التوتر بينهما.

وناقش الزعيمان أيضا الحظر الذي فرضته الصين على المأكولات البحرية اليابانية وقضية رجل أعمال ياباني محتجز في الصين وذلك خلال المحادثات التي استغرقت ساعة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو.

وقال شي لكيشيدا إنه يتعين على البلدين «التركيز على المصالح المشتركة»، كما أكد على ضرورة تحسين «العلاقات الاستراتيجية متبادلة النفع وإعطاءها معنى جديدا».

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت العلاقات بين الدولتين لتحديات بسبب الحظر الذي فرضته الصين على المأكولات البحرية اليابانية في أعقاب قرار طوكيو تصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة إلى البحر في أغسطس.

وقال كيشيدا إنه طلب بشدة من شي رفع الحظر والإفراج السريع عن رجل الأعمال المحتجز.

وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) أن شي أشار إلى أنه ينبغي على اليابان أن تنظر بجدية للمخاوف المرتبطة بتصريف المياه من محطة فوكوشيما وأن تتعامل مع الأمر على نحو مسؤول.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الجانبين تعهدا بعقد اجتماعات رفيعة المستوى بخصوص قضايا اقتصادية، ورحبا بإطلاق إطار عمل جديد لمناقشة القيود على الصادرات.

وعلى هامش قمة (أبيك)، التقى كيشيدا أيضا بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في اجتماعهما السابع هذا العام وتعهد الزعيمان بتعزيز التعاون الوثيق وناقشا مخاوف مشتركة مثل التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.

ويتواجد زعماء منتدى (أبيك) الذي يضم 21 عضوا في سان فرانسيسكو لحضور القمة الثلاثين في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر.