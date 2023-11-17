واصلت أسعار الذهب ارتفاعها الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش إلى 1984.48 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار.

وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر/تشرين الأول وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2% وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.8 دولار للأونصة لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2%، واستقر البلاتين عند 892.65 دولار لكنه ارتفع 6.4% خلال الأسبوع. كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأونصة، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.