قال متحدث باسم مطارات دبي الجمعة، إن سوء الأحوال الجوية في الإمارات تسبب في تعطل بعض الرحلات في مطار الإمارة الرئيسي.

وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني عن عمليات مطار دبي الدولي "اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) تم تحويل 13 رحلة قادمة لمطارات مجاورة بينما تم إلغاء 6 رحلات مغادرة".

وتابع قائلا "مطارات دبي تعمل عن كثب مع شركات الطيران وسلطات المراقبة الجوية وشركاء في خدمات أخرى في مطار دبي الدولي لتقليل أي انزعاج تسبب فيه ذلك لعملائنا".

ومطار دبي الدولي من أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما ومن مراكز النقل الرئيسية العالمية.

وتسبب هطول أمطار غزيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في تعطل كبير في حركة المرور في الإمارة لكن معرض دبي الجوي المقام حاليا من المقرر أن يستمر كما هو مخطط له في اليوم الختامي.