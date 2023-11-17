تتجه أسعار النفط لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من الانخفاض، رغم المكاسب التي حققتها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت بنحو 5% لأدنى مستوى في أربعة أشهر، أمس الخميس، وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي ونمو المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا بما يعادل 0.93% إلى 78.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا بما يعادل 1% إلى 73.63 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وتوقعت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وجود نقص في الإمدادات في الربع الرابع، إلا أن بعض البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت حول العالم هذا الأسبوع أظهرت أن الطلب أقل من المتوقع.

ويعزى انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأميركية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، وهو ما يقول المحللون إنه أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.

وقالت جيه.بي مورجان لأبحاث السلع اليوم الجمعة إن تتبع الطلب العالمي على النفط أظهر أن متوسط ​​الطلب بلغ 101.6 مليون برميل يوميا في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، أي أقل بمقدار 200 ألف برميل يوميا من توقعاتها لهذا الشهر.



وقال محللون إن انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من المرجح أيضا أن يدفع السعودية إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2024.