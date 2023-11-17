بيروت - داود رمال - أحمد عز الدين

رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري «حملات الافتراء على مقام صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حيال دعوته الصادقة الى دعم النازحين اللبنانيين».

وقال الرئيس بري: ان دعوة غبطته لدعم النازحين تعبر عن موقف بابوي وطني جامع، إنني إذ أنوه بدعوة غبطته في هذا المجال، نستنكر الحملة التي تعرض لها عن سوء فهم ليس إلا.

وفي سياق متصل، عقد «لقاء الجمهورية» اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان. ولفت في بيان إثر الاجتماع، إلى أنه «على الرغم من تعاظم الشجب والاستنكار من قبل الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية والكثير من الحكومات لممارسات إسرائيل الوحشية في حربها على غزة، ودعوتها لوقف إطلاق النار، وبعد ما يفوق الأربعين يوما، لاتزال الآلة الإسرائيلية تمعن في غزة قتلا للأبرياء العزل، من أطفال ونساء وشيوخ وكل من لا يقوى على مغادرة الساحة المحروقة بالاضافة الى الاجرام الذي يستهدف رجال الاسعاف والاطباء والممرضين والاعلاميين الذين يفرض عليهم واجبهم الانساني والمهني البقاء في هذه الساحات».

وقال: «في حين لم يكتف العدو بإزهاق آلاف الأرواح وهدم عشرات آلاف المنازل وعشرات المستشفيات والمراكز الطبية، لم يكف المسؤولون الإسرائيليون عن الاعتداءات وكيل التهديدات الى لبنان وتوعده بمصير مشابه لمصير غزة، ما يؤدي الى استمرار اشتعال الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية وتكبد الخسائر بالأرواح والأرزاق والممتلكات وتهجير سكان القرى الحدودية في محاولة حثيثة لجر لبنان إلى الحرب العبثية التي تبعد الحلول السلمية وترفع منسوب الحقد والكراهية لدى أجيال المستقبل. وعلى الرغم من ازدياد المخاطر من تحول الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب مدمرة، يبقى الأداء السياسي اللبناني قاصرا عن استدراك هذه المخاطر، ولاتزال الأولوية للانقسامات والمماحكات والإمعان في نهش جسد الوطن والمؤسسات سعيا للمكاسب الشعبوية والإدارية والانتخابية على حساب المصلحة الوطنية التي تتطلب الحد الأدنى من الوفاق على الثوابت الوطنية».

ودعا «لقاء الجمهورية» الاحزاب والفاعليات السياسية والمرجعيات الوطنية الى التوافق على الآتي:

- عدم ربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب والاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن وتأليف حكومة طوارئ تتحمل أعباء المرحلة المصيرية في حياة لبنان.

- الحفاظ على استدامة عمل المؤسسات الوطنية، ولاسيما المؤسسات الأمنية وعدم السماح بالشغور في المواقع القيادية وإيجاد المخارج القانونية والدستورية وهي موجودة.

- تفعيل العمل الحكومي على مختلف المستويات، خاصة على مستوى العمل الديبلوماسي، وحث أصدقاء لبنان في الخارج إلى العمل على تجنيب لبنان أخطار تطور الوضع على الحدود الجنوبية.

- تجنب الانجرار إلى الحرب وفقا للمخطط الاسرائيلي التدميري للبنان، ودعوة حزب الله الذي يخوض المواجهات، الى الوقوف خلف الدولة اللبنانية، كما فعل أثناء ترسيم الحدود البحرية، وأن يولي أمر قرار الحرب أو السلم للدولة اللبنانية ويعيد الاعتبار للجيش وللشعب الذي تمثله الحكومة الشرعية.

والتقى الرئيس سليمان النائب غسان سكاف، في دارته في اليرزة، حيث تم التداول في الاوضاع الراهنة والخطوات الواجب اعتمادها «لانقاذ البلاد والمؤسسات والتنديد بالهجمة اللاأخلاقية على البطريرك الراعي التي ترتد على أصحابها، والإشارة إلى أن التعاليم الدينية كافة، تشجع دعم المحتاجين والمرضى والمهجرين من أموال الميسورين، بخاصة في الأوقات الحرجة والأزمات، ومع اقتراب الاعياد وتحت مسميات مختلفة».

وكانت مواقف صدرت عن بعض السياسيين ومواقع التواصل الاجتماعي انتقدت دعوة البطريرك الراعي الى استخدام جمع «الصواني» في قداس الكنيسة لصالح النازحين الذين تهجروا من جنوب لبنان.

غير ان هذه المواقف قوبلت برفض سياسي وديني من معظم القيادات السياسية والمرجعيات الدينية والحزبية، واعتبرت ان دعوة البطريرك هي موقف وطني لمساعدة من لا يستطيع مواجهة اعباء النزوح والتهجير في ظل الوضع الصعب للدولة وعجزها عن تأمين المتطلبات الضرورية للنازحين والمهجرين. وبالتالي لابد من ان يكون هناك تكافل اجتماعي وطني سواء من الهيئات الاجتماعية او من القادرين لمساعدة هؤلاء النازحين الذين تركوا منازلهم وقراهم قسرا.