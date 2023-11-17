شاركت عائلات محتجزين إسرائيليين مع آلاف في مسيرة باتجاه القدس الجمعة لتكثيف الضغوط على الحكومة لتأمين إطلاق سراح ذويهم بعد حوالي ستة أسابيع من احتجازهم على يد حركة حماس ونقلهم إلى قطاع غزة.



وبدأت المسيرة من تل أبيب قبل ثلاثة أيام وامتدت لبضعة كيلومترات، وأغلقت الشرطة أجزاء من الطريق السريع الرئيسي بينما بدأ المتظاهرون في صعود التلال المؤدية إلى القدس.



ورفعوا صور أحبائهم ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا «لن نستسلم، نطالب بإطلاق سراح الرهائن!»



وقال يوفال هاران الذي كان يسير حاملا لافتة تضم صور سبعة من أفراد عائلته تم احتجازهم، بما في ذلك ابنة أخيه البالغة من العمر ثلاث سنوات، «اسمعوا صرختنا. أعيدوهم إلى المنزل الآن».



وتابع قائلا «ما هو ثمن سعر طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات؟ يجب استعادتهم الآن بأي ثمن».



والتقى السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت بالمشاركين في المسيرة ودعا إلى إطلاق سراح غير مشروط للرهائن.



وقال متحدثا عبر مكبر للصوت «إننا نعمل من أجل ذلك على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية ونطلب منكم فقط إبقاء الأمل حيا.. في قلوبنا وعقولنا نحن معكم».



وفي نقطة ما من المسيرة، ظهر الوزير ميكي زوهر، وهو عضو في حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بسخرية كبيرة، حيث صرخ فيه المشاركون «عار!» و«تحمل المسؤولية!».



وقال لبعض المشاركين في المسيرة «كنت أعلم أنه لن يكون من السهل المجيء إلى هنا. كنت أعلم أنني سأتعرض للصراخ.. لكن هذا لا يهم. جئت إلى هنا لأقول لكم، بأكبر قدر ممكن من الوضوح، إننا سنفعل كل شيء، كل شيء، لإعادة الجميع إلى منازلهم».



وتقول العائلات والمشاركون تأييدا لهم إنهم سينهون المسيرة التي يبلغ طولها نحو 60 كيلومترا السبت أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس.