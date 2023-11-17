أعلن النائب فريد الخازن عن الحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، خصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان، وفي ظل ما يحصل في غزة وما يحصل في جنوب لبنان، والاهتراء الذي طال كل مؤسسات الدولة.



وأضاف الخازن، بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة: تطرقنا إلى مسألة قيادة الجيش، بالنتيجة مهما حصل الجيش مؤسسة والكل حريص عليها والكل حريص على دورها الوطني والعسكري والأمني، كلنا نعلم ان مؤسسة الجيش هي سياج الوطن، فما الوسيلة او المخرج الذي يحافظ على المؤسسة كي تبقى للقيام بدورها هو الهدف.



واستطرد: مسألة اساسية جدا كان للرئيس بري موقف مما تعرض له البطريرك الماروني بشارة الراعي من انتقادات واساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أسيء فهم الكلام الذي تحدث فيه حول كيفية الوقوف والدعم لأبناء الجنوب الذين اضطروا للنزوح في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة، وكان هناك استنكار وشجب وهو امر لا نقبل به ابدا، لأن التطاول على بكركي وسيد بكركي هو تطاول على كل لبناني شريف وحريص على لبنان ووحدة لبنان.



واضاف: المسألة المهمة أيضا التي عرضناها مع رئيس المجلس هي الدوائر العقارية فالقسم الأكبر من هذه الدوائر في جبل لبنان وغير جبل لبنان مقفلة اليوم نتيجة أن هناك دعاوى قضائية بحق موظفين في الدوائر، ودعاوى بالجملة وليست ضد موظف معين أو أمين سجل معين او مدير أتهم ـ لا سمح الله ـ بالتزوير أو الرشوة. ما حصل اتهام جماعي في وجه كل موظفي الدوائر العقارية بأغلبية أقضية جبل لبنان مما ادى إلى اقفال الدوائر منذ بضعة اشهر ومن ثم بالنتيجة انتهت المسألة ان الدعاوى تستلزم وقت بمعزل اذا ما كانت هذه الدعاوى محقة أو غير محقة القضاء هو الذي يحسم وكلنا ثقة بالقضاء الذي يقرر من هو المدان لكن في هذا الوقت ماذا نفعل؟



واضاف: الدولة غير قادرة على تأمين بدائل عن الموظفين او المستنكفين عن العمل.