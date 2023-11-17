بيروت ـ عمر حبنجر



التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون أو تأجيل تسريحه المفترض، في العاشر من يناير المقبل، مازال الشغل الشاغل لحكومة تصريف الاعمال، كما لمجلس النواب، وقد تحول إلى ما يشبه الكرة يتبادل كل من المجلس والحكومة رميها باتجاه الآخر، وأي منهما يفي بالغرض ألا وهو حماية المؤسسة العسكرية من فراغ القيادة في حماية الأوضاع العسكرية المشتعلة في جنوب لبنان، امتدادا للحرب التدميرية التي تشنها إسرائيل على غزة.



إلا أن هذا الملف كان الغائب الأكبر عن جلسة مجلس الوزراء الخميس على الرغم من حضوره الطاغي على المشهد السياسي الداخلي إلى جانب حيز من الاهتمامات الدولية.



في هذا السياق، شن رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع هجوما شديد اللهجة ضد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. واصدر بيانا قال فيه انه: «في الوقت الذي تدك فيه غزة ليل نهار ويعاني الشعب الفلسطيني أسوأ معاناة، وفي الوقت الذي يلجأ فيه حزب الله إلى أسلوب التنقيرات على الحدود الجنوبية الذي يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه، وفي الوقت الذي يتخوف فيه الشعب اللبناني من فقدان العمود الأخير للاستقرار في لبنان، بسبب إقحام الجيش في تجاذبات سياسية على خلفيات مصلحية، نرى النائب جبران باسيل يفعل المستحيل، متخطيا كل الخطوط الحمراء، مطيحا بكل المسلمات ومتجاوزا كل الحدود الدستورية والعرفية، ليس في سبيل كل ما ذكرناه أعلاه، بل بغية التخلص من العماد جوزاف عون في قيادة الجيش لاعتبارات شخصية انتهازية بحتة».



واضاف «وتبعا للمعلومات المتوافرة، فهو يجهد ليل نهار من أجل تعيين قائد جديد للجيش، مع احترامنا لكل الأسماء المطروحة لهذا المنصب، ضاربا بعرض الحائط كل ما كان سبق وصرح به، لجهة عدم قبوله بالمراسيم الوزارية التي كانت تصدر منذ سنة حتى الآن كونها تشكل انتقاصا من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى اعتباره أن أي تعيينات بغياب الرئيس تنتقص أيضا من صلاحيات الرئاسة الأولى، إلى إصراره على ضرورة توقيع 24 وزيرا على كل مرسوم في ظل الشغور الرئاسي، إلى جانب أن يكون للأكثرية المسيحية الرأي الوازن في أي تعيينات مسيحية».



واعتبر ان «ما يقوم به النائب باسيل في هذا السياق هو عار بحق البلد والشعب ورئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والمسيحيين، ويضاف هذا العار إلى سلوكه الذي يجعل منه عار السياسة اللبنانية بامتياز».



وأضاف «ومع هذا التوجه الذي يقوده النائب باسيل لحسابات شخصية وأغراض مصلحية، تسقط للمرة الألف بدعة المزايدات بحقوق المسيحيين وتضرب إحدى امتيازات رئيس الجمهورية التي بالعرف، بعد اتفاق الطائف، توافق الجميع على أن يكون لرئيس الجمهورية اليد الطولى في تعيين قائد الجيش، ومحاولة تعيين قائد جديد بغياب رئيس الجمهورية هي ضربة كبرى توجه لموقع الرئاسة الأولى».



وفي سياق هذه الاهتمامات، يمكن إدراج زيارة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيّا إلى وزير الدفاع موريس سليم امس، والذي يلعب دور رأس حربة «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، في عرقلة شبه الإجماع السياسي الداخلي على الحاجة الوطنية لبقاء جوزاف عون على رأس المؤسسة العسكرية.



وفي المعلومات ان السفيرة الاميركية عرضت الاوضاع العامة مع الوزير وشؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة.



وقد تأثر موقف حزب الله من هذه القضية، كما يبدو، تحت ضغط من حليفه المسيحي الوحيد، وتقول صحيفة «الأخبار»، القريبة منه، انه ـ



أي الحزب ـ بات ميالا إلى تعيين قائد جديد للجيش، رغم استبعاده ذلك في السابق، وهو الآن لا يمانع في ذلك حال تم التوافق على الاسم.



أما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فلا زال مترددا، في حين يعارض رئيس «المردة» سليمان فرنجية فكرة التعيين بمعزل عن وجود رئيس للجمهورية، أما الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يمثل الركن الرابع على مستوى التأثير السياسي في لبنان، فإنه لا زال يفضل التمديد لقائد الجيش، ضمن سلة تعيينات تشمل رئاسة الأركان، وهو موقع للموحدين الدروز عرفا، اضافة إلى اعضاء المجلس العسكري، ويوافق «التيار الوطني الحر» على اجراء التعيينات المطروحة انما من خلال «مراسيم جوالة» تحمل تواقيع مجلس الوزراء مجتمعا ومن دون اجتماع مجلس الوزراء الذي يقاطعه وزراء «التيار» لكن رئيس الحكومة يرفض مثل هذا الاقتراح حتى لا يتكرس كعرف دائم.



إذاعة «لبنان الحر» نقلت قولا للرئيس عون أمام زواره مفاده بأن الحل الوحيد يكون بتعيين قائد جديد للجيش، مع الاشاره إلى ان للتيار مرشحين للقيادة من بينهم مدير المخابرات العميد طوني قهوجي وإيلي عقل ومارون قبياتي، وان عون تقصد طرح وجهة نظره هذه أمام أصدقاء مشتركين مع حزب الله لتعزيز موقف باسيل.



ميدانيا، استمر تبادل الرمايات بالمدافع والصواريخ على وتيرته اليومية، وتعرضت بلدات كفرحمام وكفرشوبا وحمامص وبرج الملوك لقصف مدفعي عنيف، من جانب المدفعية الإسرائيلية، كما طاول القصف الإسرائيلي الصباحي اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.



وأعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان، ان مقاتليه استهدفوا موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.



كما أعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) وآخر في موقع الضهير بـ «الأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة».



وكانت أغارت طائرات إسرائيلية على بلدات عيتا الشعب والاحراج الجنوبية لبلدة الناقورة، وفي القطاع الشرقي من الجنوب قصف الاسرائيليون الخيام ومنطقة الشاليهات، فضلا عن العديسة والطيبة والمجيدية، ونعى حزب الله عنصرين من مقاتليه.