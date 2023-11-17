شن الجيش الاسرائيلي عمليات قصف جديدة على محيط العاصمة السورية دمشق اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت حزب الله اللبناني وبشكل أساسي مستودعا في منطقة البحدلية وحاجزا ومزرعة يوجد فيها مقر للحزب، وقال ان القصف اسفر عن مقتل اثنين من المسلحين الموالين لإيران من جنسية غير سورية. ولفت الى ان المنطقة المستهدفة تقع بين السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، وأضاف المرصد ان الدفاع الجوي السوري حاول التصدي للصواريخ الإسرائيلية لكن لم يسقط أي صاروخ.



من جهته، قال الجيش السوري إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان باتجاه محيط العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.



وذكر الجيش، في بيان، ان اسرائيل استهدفت عددا من النقاط في محيط دمشق، و«قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها».



وأفاد البيان بوقوع بعض الخسائر المادية.



والشهر الماضي، أدت ضربات إسرائيلية إلى خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة مرات عدة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في 10 نوفمبر شن ضربات في سورية قال إنها جاءت ردا على إطلاق مسيرة مصدرها سوري أصابت مدرسة في إيلات (جنوب). وأفاد المرصد السوري في وقت لاحق بأن الضربات طالت مناطق في محافظة حمص تضم مقار ومواقع عسكرية لحزب الله وللجيش السوري.