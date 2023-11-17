أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم مخالفة المنتجات التي يدخل في مكوناتها الزيوت المهدرجة (الشوكولاتة والبسكويت) حتى وإن لم تذكر أي نسبة للدهون المتحولة فيها، سواء في جدول القيمة التغذوية أو ضمن المكونات، الجدل حول الأضرار الصحية التي تترتب على القرار الذي منح المنتجين مهلة حتى نهاية عام 2025 كمهلة نهائية بدعوى استخدام المطبوعات المتوفرة لدى مصنعي المنتجات الحاوية على الدهون.



وتعليقا على هذا القرار، نقل موقع «أثر» عن الخبير الاقتصادي عامر شهدا أنه قبل سنوات تم منع استخدام الزيوت المهدرجة في المواد الغذائية، متسائلا: كيف يصدر قرار باستخدامه وذكر في نص القرار أن إعطاء مهلة لصناعيي الشوكولاته والبسكويت لنهاية عام 2025 كمهلة نهائية لاستخدام المطبوعات المتوفرة لدى مصنعي المنتجات الحاوية على الدهون وكأن الأوراق لها مدة زمنية وتصبح غير صالحة وهي أهم من صحة الأطفال؟



وتابع أن جميع دول العالم منعت استخدام الزيوت المهدرجة لخطرها على صحة الإنسان، فعلى سبيل المثال أصيب 5 أطفال بالسرطان نتيجة استهلاك الشوكولاته فكم هي تكلفة علاجه؟



وبين شهدا أن مخاطر القرار مرتفعة على صحة الإنسان والأطفال بشكل خاص وبالتالي كان يجب على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إقامة حملة لمقاطعة المنتجات التي تدخل بها الزيوت المهدرجة، معتبرا أن صدور هذا القرار جاء تلبية لرغبة الصناعيين وتحقيقهم أرباح على حساب صحة الأطفال.



وأضاف انه كان بإمكان الصناعيين تعديل المطبوعات الموجودة لديهم فهذه الحجة غير مبررة لهذا القرار موضحا أنه لا يوجد صناعي سيكون اليوم طبع مغلفات للشوكولاتة لغاية عام 2025 بسبب تراجع الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار وبالتالي إن قام بالطباعة فهو سيكون خاسرا.



بدورها، بينت أخصائية التغذية نور الصبان للموقع ذاته أن الزيوت المهدرجة تتعرض لعملية تكرير وعمليات كيميائية ما يؤدي إلى تشكيل أحماض دهنية تعد مضرة لجسم الإنسان ومثالا على ذلك زيت النخيل وزيت الصويا، موضحة أن استخدام الزيوت المهدرجة بكميات قليلة غير ضارة ولكن استهلاكها بنسب كبيرة تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم إضافة إلى زيادة الوزن والبدانة وارتفاع منسوب السكر في الدم، ما يسبب خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتات الدماغية والجلطات ومن الممكن أن يصاب الإنسان بالسرطان.



وتابعت أن استخدام الزيوت المهدرجة يسبب نقص في النمو لدى الأطفال ويؤثر على الجهاز المناعي إضافة إلى نقص في الڤيتامينات، لافتة إلى أنه يجب أن لا تتجاوز نسبة استخدام الزيوت المهدرجة في الشوكولاته والبسكويت 5% ولكن لا توجد شركة تطبق هذه النسب وإن تم تطبيق النسب فهم يستعيضون عنها باستخدام بدائل لإعطاء طعمة جيدة مثل: إضافات كميات كبيرة من السكر مقابل تخفيض كمية الدهون.



في المقابل، قال مدير المواصفات الفنية والمخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسم حمدان لـ «أثر» انه يتم الآن إعداد توضيح لهذا القرار.