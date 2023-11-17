بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



كما استعرض الزعيمان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا).



وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية "بنا" إن الجانبين تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، وما يجمع بين البلدين من ترابط وأخوة، مؤكدين العزم على المضي قدمًا في تطوير أوجه التعاون الثنائي القائم بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.